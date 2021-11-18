vivo y54s 5g tanıtıldı

Geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürülen Vivo Y53s’nin bir üst modeli olan Vivo Y54s 5G, teknoloji dünyasına tanıtıldı. Vivo Y54s 5g, Dimensity 700 SoC tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Android 11 tabanlı OriginOS 1.0 ile raflarda yerini alacak. Depolama alanı açısından 128 GB UFS 2.1 depolama alanına ve yerleşik 6 GB RAM‘e sahiptir ve neredeyse 2 GB’a kadar genişletilebilir.

Vivo Y54s 5G, 8MP selfie kamera için bir çentik ile 6.51″ LCD ekrana göre tasarlanmıştır. Ancak bu, FullHD + ‘dan HD +’ ya düşen çözünürlükle Y53s 5G’de sahip olduğumuz 90Hz’lik ekran tazeleme hızına değil 60Hz‘lik bir ekran tazeleme hızına sahip olduğunu gösteriyor. Vivo Y54s 5G’nin arka tarafında 13MP birincil kamera ve 2 MP makro kameradan oluşan 2 adet kamera görüyoruz. Bu kameralar Y53s’te 64MP birincil ve 2MP makro kamera şeklindeydi. Ayrıca Vivo Y54s 5G, USB-C bağlantı noktası üzerinden 18W’a kadar şarj edilen 5.000 mAh pile sahip olacak gelecek.

Vivo Y54s 5G, çift SIM özelliğine sahip SIM yuvaları ile geliyor. Ayrıca 3,5 mm kulaklık jakı ve yan tarafta parmak izi tarayıcılara sahip. Vivo’nun yeni akıllı telefonunda en dikkat çeken özellik ise espor modu. Espor modu ile daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayrıca espor modu, Game Space 5.0 ve 4D Titreşimler içeren Multi-Turbo 4.0 ile birlikte geliyor.

Vivo Y54s 5G, genel tasarım olarak bakarsak, 8,5 mm kalınlığında, 188.4 gram ağırlığında ve mavi ve gri olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacak. Vivo Y54s 5G’nin satış fiyatı 265 dolar civarında olacak ancak hangi pazarlarda olacağı hakkında bir bilgi yer almadı.

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