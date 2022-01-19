Vivo’nun İlk Tableti Yakında Görücüye Çıkacak

Birkaç söylentiden sonra, Vivo Başkan Yardımcısı geçen yıl; markanın ilk tabletinin yapım aşamasında olduğunu doğruladı. Ayrıca 2022’nin ilk yarısında resmi olarak piyasaya çıkacağını açıkladı.

Lansman zaman çizelgesi yaklaşırken, Vivo’nun ilk tableti hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkmaya devam ediyor. En son bilgiler ise tabletin teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Bilgiler tabletin, Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından destekleneceğini ortaya koyuyor. Bu, birinci sınıf Xiaomi Pad 5 Pro modelinin yanı sıra Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021’e güç sağlayan aynı işlemci.

120Hz yenileme hızı sunan minimal çerçeveli Full HD+ ekrana ve ön kamerayı yerleştirmek için ekranın üst kısmında bir delikli oyuğa sahip olacak. Ayrıca 7.860 mAh pil ile çalıştığı ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor.

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