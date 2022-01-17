Vivo X80 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Birkaç ay önce Vivo, Vivo X70 serisi akıllı telefonlarını dünya çapında resmi olarak piyasaya sürdü. Ve şimdi Vivo X80 serisinin da lansmana hazır olduğu ortaya çıktı.

Vivo’nun X70 serisi telefonlarının küresel lansmanından yaklaşık dört ay sonra; Vivo X80 serisi de satışa hazır. Lansman öncesinde, cihazların bazı temel özellikleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Vivo X80 Serisi

Seride Vivo X80, X80 Pro ve X80 Pro Plus adlı üç model olacak. Her üç akıllı telefon da AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran; 120Hz yenileme hızı desteği vaat edecek.

X80, Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6.56 inç LTPO ekrana sahip olurken; X80 Pro ve Pro Plus modelleri sırasıyla Full HD+ ve Quad HD+ ekran çözünürlüklerine sahip; 6.78 inç LTPO ekran paneliyle gelecek.

Vivo X80’in MediaTek Dimensity 8000 işlemci tarafından destekleneceği X80 Pro’nun ise MediaTek Dimensity 9000 işlemciye sahip olacağı iddia ediliyor. Öte yandan, X80 Pro Plus, amiral gemisi akıllı telefonların çoğuna güç veren aynı işlemci olan en yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle gelecek.

Bellek yapılandırmasına gelince; X80’de LPDDR4X RAM bulunurken Pro modellerinde 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM yer alıyor. Depolama açısından, üç modelin de UFS 3.1 dahili depolama ile birlikte gelmesini bekliyoruz.

Kamera özelliklerine gelince, standart model 50MP Samsung GN5 sensör; 13MP ikinci sensör ve 2X optik zoomlu 12MP Sony IMX663 sensör içeren; üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Vivo X80 Pro’nun 50MP ana sensör, 50 MP Samsung JN1 sensör; 2x optik zoomlu 12MP Sony IMX663 lens ve 5x optik zoom destekli 50MP sensörden oluşan dörtlü kamera kurulumuyla gelmesini bekliyoruz.

Öte yandan Pro Plus modelinde 50MP ana lens, 49MP Sony IMX598 sensör, 2x optik zoomlu 50MP sensör ve 5x optik zoomlu 50MP lens daha yer alacak. X80 ve X80 Pro’nun ön tarafında ise 44 MP’lik bir kamera olacak. Bu arada X80 Pro Plus ise 50 MP’lik bir sensöre sahip olacak.

Her üç akıllı telefon da Android 12 işletim sistemi ve en yeni OriginOS Ocean bulunacak. Bu arada X80, 55W hızlı şarj desteğine sahip olurken, Pro modelleri 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle görücüye çıkacak.