Vivo X80 Serisinin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Seride Vivo X80, X80 Pro ve X80 Pro Plus adlı üç model olacak. Her üç akıllı telefon da AMOLED ekrana sahip olacak ve ekran 120Hz yenileme hızı desteği vaat edecek. Her üç akıllı telefon da Android 12 işletim sistemi ve en yeni OriginOS Ocean bulunacak. X80, 55W hızlı şarj desteğine sahip olurken, Pro modelleri 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle görücüye çıkacak.