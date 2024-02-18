WhatsApp Durum Sekmesini Yeniden Tasarlıyor

WhatsApp’taki son değişikliklerin çoğu, geçen yıl geniş çapta tanıtılan Kanallar gibi özellikler etrafında dönüyor. Uygulamada yapılan son güncellemeler, Kanal gönderilerini durum biçiminde paylaşma yeteneği de dahil olmak üzere, nelerin geleceğine dair bize iyi bir fikir verdi. Görünüşe göre WhatsApp, Güncellemeler sekmesinde hem Durum hem de Kanal gönderilerini barındıran Durum bölümü için yeniden bir tasarım hazırlıyor.

WhatsApp Durum sekmesine Kanal gönderilerini dahil ediyor

Durum sekmesinin bu yeni yeniden tasarımına, bunu Android için WhatsApp betanın 2.24.4.23 sürümünde bulan WABetaInfo’nun aracılığıyla iyice göz atıldı. Bu güncelleme temel olarak Güncellemeler sekmesinde durum bölümünü daha belirgin hale getiriyor. Bununla birlikte, değişiklik şu anda yalnızca bir avuç beta testçisine görünüyor, bu nedenle en son sürümün yüklü olması bile yenilenen tasarımı göstermeyebilir.

WABetaInfo’nun ekran görüntüsü yalnızca kendi kendine yüklenen durumun bir önizlemesini gösterse de, kişilerinizden gelen güncellemeler kart tarzı bir formatta hemen yanlarında görünmelidir. Buna karşılık, Durum bölümünün eski tasarımında kullanıcının ekran resmini taşıyan dairesel bir simge kullanılır. Bu yeniden tasarım aynı zamanda sizin veya kişilerinizin gönderdiği durumun hızlı bir önizlemesini de sağlar.