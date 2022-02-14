WhatsApp, Kapak Fotoğrafı Özelliği Getiriyor!

Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, işletme hesaplarına kapak fotoğrafı ekleme özelliğini getirmeyi hedefliyor. Şu an sadece geliştirme aşamasında olan bu yeni özellik kısa süre içinde kullanıcılar tarafından test edilecek.

Meta’nın uygulaması olan WhatsApp, geliştirdiği yeni özelliklerle beraber kullanıcılara daha fazla kullanım deneyi sunmayı planlıyor. Özellikle gelen son güncellemeler hep gizlilik ve güvenlik tarafındaydı. WhatsApp, alışık olmadığı gibi kullanım konforu için güncelleme yapacağa benziyor.

WhatsApp Business hesaplarında kapak fotoğrafı ekleme özelliği gelişim aşamasında. Bu özellik ilk olarak Beta sürümlerinde test edilecek. Daha sonra bazı kullanıcıların test etmesi istenecek. Ayrıca işletme hesabının ayarlar kısmında birkaç değişiklik daha getirilecek.

Gelecek yeni özelliklerinden birisi de ekran görüntüsü alma özelliği olacak. Bu özellik yine işletme hesaplarında devreye girecek ve kamera butonuna tıklayan kullanıcılar ekran görüntüsü alabilecek. WhatsApp kapak fotoğrafı güncellemesi geldikten sonra profilinizi ziyaret eden kişiler yatay şekilde olan kapak fotoğrafı ile karşılaşacak.

WhatsApp’ın yeni kapak fotoğrafı özelliği hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlara gelecek. İlk olarak sadece işletme hesaplarına gelecek olan kapak fotoğrafı özelliği zamanla tüm hesaplar için geleceğe benziyor.

Kapak fotoğrafı özelliğinin ne zaman çıkacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. WhatsApp bu süre zarfında test denemeleri için çalışmaya başladı. Gelecek olan kapak fotoğrafı, birçok WhatsApp kullanıcısı tarafından heyecanla karşılandı.

WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Yeni Özellik Geldi