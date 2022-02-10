WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Yeni Özellik Geldi

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp, birçok bilgisayarda masaüstü uygulaması ile beraber kullanıyor. Ayrıca her geçen gün WhatsApp masaüstü için yeni özellik geliyor. Gelen son güncellemeyle beraber WhatsApp masaüstü uygulaması artık Karanlık Mod ile çalışabilecek.

Dünya üzerinde oldukça popüler olan WhatsApp, her geçen gün kendisini güncelleştirmeye ve yenilemeye devam ediyor. Dünya devi Meta’nın ele almasıyla beraber birçok yeni özellik gelmeye başladı ve hatalar giderildi. Özellikle bilgisayar başında çalışan insanlar için masaüstü uygulamasını getiren WhatsApp, sürekli gelişmeye devam etti. Windows 10 ve 11 kullanıcıları, Karanlık Mod için çok fazla geri dönüş yaptı ve sonunda beklenen güncelleme gerçekleşti.

Microsoft Store üzerinden yapılan güncelleme ile beraber WhatsApp Beta kullanıcıları Karanlık Mod özelliğine erişim sağladı. 2.2205.2.0 sürüm numaralı kullanıcılar artık istedikleri zaman Karanlık Mod özelliğini kullanmaya başlayabilir. Mobil cihazlarda ve tarayıcılarda olduğu gibi Ayarlar kısmında Karanlık Mod seçeneğini kolaylıkla aktif edebilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen WhatsApp Beta sürümü ile beraber gelecek olan yenilikleri kullanıcılar erkenden deneyimleyebildi. Özellikle bu uygulama sayesinde gelecek olan güncellemelere ve yeniliklere gelmeden önce fikir sahibi oluyorsunuz. Böylece hata ve eksiklik gördüğünüz yerlerde geri bildirim yapabiliyorsunuz. WhatsApp Beta uygulamasını deneyimlemek istetseniz Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz.

Sosyal medya uygulamalarının başında gelen WhatsApp, kullanıcıların isteklerine cevap vermeye devam ediyor. Özellikle uzun zamandır dile getirilen Karanlık Mod, son güncelleme ile kullanıcılara sunuldu. Böylece birçok WhatsApp masaüstü kullanıcısı memnun oldu.

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