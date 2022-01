Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan WhatsApp, milyonlarca kişinin birbirleriyle iletişime geçtiği bir ortamdır. Her kullanıcın kendisine ait bir hesabı bulunuyor. Peki sizin WhatsApp profilime bakanları nasıl görürüm sorusu herkesin aklında yer ediyor.

Özellikle birçok kullanıcının aklında WhatsApp hesabıma kim baktı sorusu yer ediyor. Resmi olarak WhatsApp uygulaması içerisinde böyle bir imkan yer almıyor. Birkaç uygulama indirerek profilinize kimin baktığını görebilirsiniz.

WhatsApp hesabıma kim baktı programı kendi veri tabanını kullanarak profil ziyaretlerine dair kullanıcıları bilgilendiren uygulamalar olarak nitelendirilir. Veri tabanında yer alan eşleşmeler kullanıcılara sunularak sonuca ulaşmaları sağlanır. Bu tip uygulamalar indirildiğinde kullanıcıların veri erişimine tamamen izin vermesi gerekir. WhatsApp hesabına erişim iznine onay verilmesinden dolayı bu tip programların güvenilirliği konusunda garanti vermek mümkün değildir. Programları çalıştırmadan önce virüs taramasından geçirilmesi önerilir. Gerekli önlemler alındıktan ve güvenilir yerlerden yükleme yapıldıktan sonra hesabıma kim baktı uygulamaları kullanılarak detaylı bilgi edinmek mümkün hale gelir.

WhatsApp Profilime Bakanları Gösteren Uygulamalar

WhatsApp Plus

WhatsApp hesabıma kim baktı özelliğinden yararlanmak için WhatsApp Plus uygulamasını akıllı cihazınıza kurmanız gerekir. WhatsApp Plus, WhatsApp hesabıma kim baktı Android uygulaması olarak bilinir. Android işletim sistemine sahip telefonlara indirilerek kısa süre içerisinde aktif hale getirilir. Cihazlara dakikalar içerisinde indirilen ve kurulumu gerçekleştirilen WhatsApp hesabıma kim baktı uygulaması arasında yer alır. WhatsApp Plus indirdikten sonra kurulum aşamaları şu şekildedir:

Akıllı telefonunuza uygulamayı indirdikten sonra “ more settings ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Ardından açılan sayfada “ main/chats ” kısmını giriş yapın. Daha sonra “ contact online ” seçeneğine tıklayın.

” kısmını giriş yapın. Daha sonra “ ” seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda “show contact online toast” seçeneğini aktif hale getirmelisiniz.

WhatsApp Hesabıma Kim Baktı Uygulamaları Güvenli Midir?

Bu tür uygulamaları kullanırken, çok güvenli olmadığını aklında bulundurmanız gerekiyor. Bu tarz üçüncü parti yazılım indirirken önceden dikkat etmeniz gereken bazı noktalar yer alıyor.

Akıllı telefonlara ek uygulama indirilmeden önce virüs taramasından geçirilmesi gerekir.

Antivirüs testlerinden geçmiş ve güvenilir uygulamaların kullanılması önem taşır.

Ek programlar cihazlara indirildiği zaman WhatsApp uygulamasıyla entregre hale getirilmelidir.

WhatsApp profiline kimlerin baktığını merak edenler indirdikleri uygulamaları kontrol ve ziyaret ederek profiline bakanlar konusunda bilgi almalıdır.

