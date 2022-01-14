WhatsApp’a Mesaj Tepki Özelliği Geliyor

Son zamanlarda WhatsApp, akıllı telefon çevrimiçi olmadan; diğer cihazlarda mesajlaşma uygulamasını kullanabilme, belirli kişilerden son görülmeyi gizleme ve daha pek çok yararlı ve çok istenen özelliği tanıttı. Ve şimdi, uygulama bir Mesaj Tepkisi özelliğini de ekleyecek.

Yeni bir rapora göre, uygulamanın iOS’taki son beta sürümü; yakında yeni bir mesaj tepki özelliğinin gelebileceğini ortaya koyuyor. Kaynak, iOS’ta WhatsApp’ın 22.2.72 sürümünün ayarlar menüsünde bulunan; yeni bir Tepki Bildirimleri geçişini gösteren bir ekran görüntüsünü ortaya çıkardı.

Özelliğin, Meta’ya ait Instagram ve Facebook uygulamalarında halihazırda bulunan tepki özelliklerine benzer olmasını bekliyoruz. Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın mesajlaşma sistemini birleştirme arzusunu belritmişti.

Her iki platform da aynı mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve platformlar arası mesajlar göndermek için kullanılabildiğinden Meta; Facebook ve Instagram DM’lerini (doğrudan mesajlar) birleştirmeyi de başardı.

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