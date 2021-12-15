WhatsApp Sesli Mesajları Göndermeden Önce Dinlemenize Olanak Sağladı

WhatsApp sesli mesajları gerçekten popüler, çünkü Facebook Messenger‘ın aksine zaman sınırlı değilsiniz ve ne zaman dinlendiklerini de görebilirsiniz. Hatta onları duyacağınız hızı da değiştirebilirsiniz.

Ve bundan sonra, başka bir güzel özelliğe sahip oluyorsunuz, sesli mesajı göndermeden önce dinleme yeteneği. Bunu yapmak için, sesli mesaj kaydetmek üzere mikrofon simgesini her zamanki gibi basılı tutmanız ve ardından eller serbest kayıt moduna geçmek için yukarı kaydırmanız gerekir. İşiniz bittiğinde, ortadaki dur düğmesine dokunun ve mesajınızı ön izlemek için oynat‘a basın. Memnunsanız, gönder düğmesine basın ve kapanır.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Alışmak gerçekten çok kolay. Ve sürpriz bir şekilde, Meta’nın diğer iki mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger ve Instagram böyle bir şey yapmanıza izin vermiyor (en azından henüz değil), ancak ikisi de mikrofonu kilitlemenize izin veriyor, böylece devam etmek zorunda kalmıyorsunuz. kayıt sırasında simgeye basmak.

Bu tür yeni özelliklerde her zaman olduğu gibi, bunun WhatsApp kullanan her Android ve iOS cihazına yayılması biraz zaman alabilir, ancak şu anda kesinlikle yolda.

Ayrıca bkz: WhatsApp Mesaj Geri Alma (Silme) Süresi Uzayacak!