WhatsApp Mesaj Geri Alma (Silme) Süresi Uzayacak!

Son zamanlarda WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasının; kendi kategorisinde en iyi olarak kalmasını sağlamak için platforma birkaç yeni özellik ekliyor. Şimdi şirket, birçok kullanıcıya yardımcı olacak bir özellik için çalışıyor.

Platform zaten kullanıcıların başka bir kullanıcıya gönderilen bir mesajı; silmesine izin veriyor. Ancak kullanıcının temelde bir mesajı göndermeyi geri alabileceği yaklaşık bir saatlik sınırlı bir zaman penceresi var. Şimdi ise şirketin mesajı silme penceresini genişletebilecek bir özelliği test ettiği söyleniyor.

Şu an itibariyle, “herkesten sil” özelliğinin zaman sınırını ne kadar uzatacağını bilmiyoruz. Ancak gelen bir rapor, iki aydan daha uzun bir süre önce gönderilen bir mesaj için bile; kullanılabileceğini gösteriyor.

Şirketin mesajı silme zaman sınırını tamamen kaldırmış olma ihtimali var, ancak bu pek olası görünmüyor. Süre sınırını öğrenmek için daha fazla bilginin ortaya çıkmasını beklememiz gerek. Detaylar için takipte kalın.

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