Whatsapp Yedeklenen Mesajları Görme ve Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için whatsapp yedeklenmeyen mesajları geri getirme, whatsapp silinen mesajları geri getirme, whatsapp’ta silinen mesajları geri getirme, whatsapp eski mesajları geri getirme, whatsapp silinen sohbeti geri getirme, whatsapp silinen mesajları görme, whatsapp yedeklenen mesajları geri getirme, wp silinen mesajları geri getirme hakkında detaylı bilgiler verecek ve merak ettiklerinizi cevaplayacağız.

WhatsApp’ı manuel olarak yedeklemediğiniz sürece, önemli konuşmalara erişimi kolayca kaybedebilirsiniz. Bunun olmamasını sağlamak için WhatsApp’ı nasıl yedekleyeceğiniz aşağıda açıklanmıştır. İster yeni bir cihaza geçmek üzere olun, ister yalnızca konuşmalarınızı kaybetmekten endişeleniyor olun, verilerinizi yedeklemeniz için birçok neden vardır. Yararlı bir şekilde, bazı uygulamalar, WhatsApp dahil verilerinizi otomatik olarak yedeklemenin yollarına sahiptir.

Silinen WhatsApp mesajlarını kurtarmak için uygulamanın ayarlar kısmında bulunmakta olan Sohbet Yedekleme’yi etkinleştirmiş olmanız gerekmektedir. Bu kısma ulaşabilmek için iPhone uygulamasının alt çubuğunda yer alan Ayarlar sekmesine dokunun, Android için ise sağ üstte yer alan üç noktalı menüyü açın ve Ayarlar seçeneğine gidin.

Oradan, Sohbetler> Sohbet yedeklemesine gidin. Burada (iOS’ta Otomatik Yedekleme ve Android’de Google Drive’a Yedekleme altında), WhatsApp birkaç yedekleme sıklığı sunar:

Günlük

Haftalık

Aylık

Kapalı

Android cihazlarda WhatsApp uygulaması, her gece yerel bir yedekleme işlemi gerçekleştirir. Ancak telefonunuzu kaybederseniz bu işlem size yardımcı olamaz. Bu sebepten dolayı bulut depolama şeklindeki yedeklemeler hayati önem taşır.

WhatsApp, siz yenilerini oluştururken eski yedekleme dosyalarını siler. iPhone whatsapp uygulaması sadece son yedekleme dosyasını saklarken, Android sürümü ise son yedi güne kadar olan yedekleme dosyalarını saklar. İhtiyaçlarınız için doğru yedekleme sıklığını seçerken bunu aklınızda bulundurun.

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Günlük otomatik yedeklemeler alarak WhatsApp mesajlarını sildikten hemen sonra kolayca kurtarabileceksiniz. Diğer taraftan, haftalık olarak yapılan otomatik yedeklemeler, son sohbet mesajlarını kaybetme pahasına silinmiş olan WhatsApp mesajlarını geri kurtarabilmek amacıyla zamanda daha da geriye gitmenize olanak tanır.

İşte whatsapp yedeklenmeyen mesajları geri getirme, whatsapp silinen mesajları geri getirme, whatsapp’ta silinen mesajları geri getirme, whatsapp eski mesajları geri getirme, whatsapp silinen sohbeti geri getirme, whatsapp silinen mesajları görme, whatsapp yedeklenen mesajları geri getirme, wp silinen mesajları geri getirme hakkındaki bütün detaylı bilgiler;

Whatsapp Silinen Mesajları Geri Getirme

Yedekledikten sonra silinen WhatsApp mesajlarını nasıl geri alacağınızı mı merak ediyorsunuz? WhatsApp yedeğinizi cihazınızda WhatsApp’ı kaldırıp yeniden yükleyerek geri yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı tekrardan yüklediğiniz zaman, sohbet geçmişinizi yedekleme dosyası içerisinden geri yüklemeniz istenir. Geri Yükle’ye dokunun. Bu sayede her şeyi en son yedeklemeden alırsınız. Yedekleme dosyasını daha sonra geri yükleyemeyeceğiniz için, istendiğinde bunu yaptığınızdan emin olun.

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Silinen WhatsApp mesajlarını kurtarmanın bu yöntemi, bir yedeğiniz olduğu sürece hem Android hem de iPhone’da çalışır. Bununla birlikte, yalnızca seçtiğiniz otomatik yedekleme sıklığı dahilinde yedeklenmiş mesajları kurtarabileceğinizi unutmayın.

Örneğin, uygulamayı günlük yedeklemeye ayarladıysanız, bir sonraki günlük yedekleme gerçekleşmeden önce silinen sohbetleri kurtarabilirsiniz. Ancak, belirli mesajları sildikten sonra uygulama yeni bir yedekleme yaptıysa, bunlar tamamen kaybolur.

Whatsapp Yedeklenen Mesajları Geri Getirme

Arşivleme işlemi, gerçekleştirilen sohbeti chat kısmından kaldırır ve bitirmiş olduğunuz konuşmaları gizlemenize imkan verir. Bu sohbete tekrardan erişebilmek için, istediğiniz herhangi bir zaman bir sohbeti arşivden çıkarabilirsiniz. Arşivleme işlemi sohbette bulunan hiçbir şeyi silmez. Tam aksine, sohbeti silme işlemi, içeriği komple siler ve böylece artık erişilebilir olmazlar.

iPhone’da bir sohbeti arşivlediğinizde, chat kısmından kaybolmuş olan ve arşivlenmiş sohbeti kurtarmak için Geri Al seçeneği sayesinde arşivden çıkartarak kaybolma durumunu hemen tersine çevirebilirsiniz.

iPhone’da bir WhatsApp sohbetini arşivden çıkarmak için:

Arşivlenmiş Sohbetler kısmı ekranda gözükür duruma gelene kadar sohbet listesini yukarıya doğru kaydırın.

Bu kısmı gördükten sonra üzerine dokunun ve ardından geri yüklemek istediğiniz sohbeti sağdan sola doğru kaydırın.

Daha sonra arşivden çıkar butonuna basın.

Android’de bir sohbeti arşivden çıkarmak için:

Sohbet listesinin en altında bulunan kısma ilerleyin ve Arşivlenmiş sohbetler öğesine basın.

Kurtarmak istediğiniz sohbeti basılı tutun.

Yukarı bakan bir ok içeren bir kutuya benzeyen, sağ üstteki arşivden kaldır simgesine dokunun.

Whatsapp Eski Mesajları Geri Getirme

Yeni bir WhatsApp yedeği çalıştırıldıktan sonra silinen mesajları geri almak biraz daha zordur. Başarınız, seçtiğiniz otomatik yedekleme sıklığına bağlı olacaktır.

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İşletim sistemi yerel yedekleme dosyalarına erişmenize izin verdiğinden, aşağıdaki stratejinin yalnızca Android cihazlarda çalıştığını unutmayın. Bir iPhone kullanıyorsanız, diğer tek yönteminiz WhatsApp sohbetlerini silmeden önce yaptığınız bir iPhone yedeklemesini geri yüklemektir. WhatsApp sohbetlerini kurtarmanıza yardımcı olduğunu iddia eden üçüncü taraf uygulamalar var, ancak bunlar ucuz değil ve hiçbir garanti vermiyor.

Sürece dalmadan önce, Android’de eski WhatsApp sohbetlerini geri yüklemeye genel bir bakış:

Cihazınızda bir dosya gezgini uygulaması açın.

/WhatsApp/Databases’e gidin.

Gerekli isim verme işlemlerini gerçekleştirin.

WhatsApp’ı kaldırın.

Google Drive yedeklemeleri etkinse, Google Drive’ı açın, soldaki menüyü dışarı kaydırın, Yedeklemeler’e dokunun ve WhatsApp yedekleme dosyasını silin.

WhatsApp’ı yeniden yükleyin.

İstendiğinde, yedekleme dosyasından geri yükleyin.

Daha önce de belirtildiği gibi, Android’de WhatsApp birkaç günlük sohbet yedekleme dosyalarını saklar. Biri, elbette, en son sohbet yedeği. Diğer durumlar ise otomatik yedekleme sıklığınıza bağlı bir şekilde değişkenlik göstererek bir ya da birkaç günlük süreçler olabilir. Google Drive bulut yedeklemesine ek olarak, WhatsApp bu yedekleri cihazınızın yerel deposunda saklar.

Cihazınızın dosya gezgini uygulamasını açın (Files by Google, yüklü bir uygulamanız yoksa iyi bir seçenektir) ve /WhatsApp/Databases öğesine gidin. Cihazınıza bağlı olarak, WhatsApp klasörü /sdcard/, /storage/, Dahili Bellek veya benzeri altında görünebilir.

Bu klasörde çeşitli sohbet yedekleme dosyalarını bulacaksınız. En sonuncusu msgstore.db.crypt12 olarak adlandırılırken diğerleri msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 gibi görünür . Beklediğiniz gibi, YYYY-AA-GG dosyanın oluşturulduğu yılı, ayı ve tarihi (sırasıyla) temsil eder.