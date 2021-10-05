Instagram, Whatsapp ve Facebook Neden Çöktü?

Bu haberimizde sizlere Facebook,Instagram ve Whatsapp erişim sorunu olduğundan bahsetmiştik. 7 saatlik yaşanan erişim probleminin giderilmesiyle bu sosyal medya platformları tekrar erişime açıldı.

Sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook tarihinin belki de en uzun süreli erişim problemlerini yaşadı. Tüm platformlarda saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00’den itibaren düzelmeye başladı. Yaşanan kesinti şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçti.

FACEBOOK’TAN İLK AÇIKLAMA

Kesintiler ile ilgili merakla beklenen açıklamayı üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook’un iletişim direktörü Andy Stone yaptı. Andy Stone twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Yaşanan sorunun yapılandırma değişikliği olduğuna inanıyoruz. “ dedi. Kesintiye neden olan sorunun yapılandırma değişikliği ile birlikte yaşanan iletişim problemi olduğu söylendi.

Kesinti sorununun tekrar normale dönmesi ile birlikte Facebook’tan bir açıklama daha geldi. “Servislerimiz tekrar erişilebilir durumda, tamamen normale döndürmek için aktif olarak çalışıyoruz. Ayrıca bu kapalı kalma süresince veri güvenliğinin ihlal edildiğine dair hiç bir delil yok.” açıklamasıyla bu yöndeki haberleri yalanladı.

FACEBOOK HİSSELERİ %5 DEĞER KAYBETTİ.

Instagram, Whatsapp ve Facebook’ta yaşanan kesinti sorunu Facebook’un New York borsasında işlem gören hisselerini olumsuz etkiledi. Şirket %5’in üzerinde değer kaybetti.

Sosyal medya’da yaşanan bu kesinti problemi Facebook,Instagram ve Whatsapp olmak üzere sosyal medyanın ne kadar büyüdüğünü ne kadar kontrol edilemez bir güç olduğunu bizlere tekrar gösterdi.

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