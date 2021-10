Instagram, WhatsApp ve Facebook Tamamen Kapandı

Büyük sosyal medyanın başı büyük dertte: Instagram, WhatsApp, Facebook ve Facebook Messenger Pazartesi sabahı yaygın kesintiler yaşadı ve dünya çapındaki birçok kullanıcı en popüler sitelerden bazılarını – Facebook’un hizmetlerini kullanmak için mücadele ediyor.

Bu uygulamaların her birinde ve Facebook platformlarının her biri için masaüstü hizmetlerinde sorunlar tespit ettik. Çevrimiçi hizmetlerin kesintilerini izleyen bir web sitesi olan DownDetector, bu hizmetlerin her birinin şu anda çeşitli bölgelerde mücadele ettiğini de gösteriyor.

Şu anda sorunlardan kaçınmanın bir yolu yok, bu nedenle WhatsApp, Instagram veya Facebook‘a yeniden bağlanmak için çözülene kadar beklemeniz gerekecek. Şirketin bir düzeltme üzerinde çalıştığı bildiriliyor, ancak bunların ne zaman çözüleceği veya hangisinin önce düzeltileceği belli değil.

Kesintinin nedenini henüz duymadık, ancak daha fazlasını öğrendiğimizde burayı güncelleyeceğiz. Facebook’un iletişim yöneticisi Andy Stone, şirketin sorunların farkında olduğunu ve şu anda bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyleyerek Twitter’da bir güncelleme paylaşan ilk kişi oldu. Kısa bir süre sonra, Facebook’un resmi hesabı, kullanıcıların şirketin uygulamalarına ve ürünlerine erişmekte sorun yaşadıklarını kabul etti:

Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. İşleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

WhatsApp’ın Twitter hesabı da Twitter’da benzer bir açıklamayı paylaştı ve sorunu dakikalar içinde kabul etmek için Facebook hesabını geride bıraktı:

Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!

Facebook Kesintileri: Neler Oluyor?

Facebook, Whatsapp veya Instagram hesaplarının hiçbiri sorunun tam olarak ne olduğunu belirtmedi. AppleInsider’ın fark ettiği gibi, Cloudflare Kıdemli Başkan Yardımcısı Dane Knecht, Facebook DNS ve diğer servislerin kapalı olduğu ve ‘BGP rotalarının internetten çekildiği’ gözlemini tweetledi. Cloudflare’in de kendi başarısızlıklarını gördüğünü kaydetti, ancak takip eden bir tweet, iyileşmekte olduğunu öne sürdü.

Siber güvenlik ve antivirüs şirketi ESET’te uzman olan Jake More, e-postayla gönderilen bir yorumda, “Kesintiler hacim olarak artıyor ve genellikle bir siber saldırıya işaret edebilir, ancak bu, nedenleri teşhis ederken erken dönemde kafa karışıklığına katkıda bulunabilir” dedi. Teknoloji Radarı. “Yaz aylarında Fastly’de gördüğümüz gibi, web kesintileri daha çok keşfedilmemiş yazılım hatalarından ve hatta insan hatasından kaynaklanmaktadır.”

Mart ve Nisan 2021’de, Facebook’un bugün etkilenen hizmetlerinin her birinin (Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger) her seferinde yarım saatten fazla kapalı olduğu büyük bir kesinti yaşandı. Facebook’a ait aynı uygulama ve hizmetler serisini etkilediği için benzer bir sorun olabilir.

En son kesintiden çok daha fazla hizmetin etkilendiğini gördük ve bu yazının yazıldığı sırada bu sadece Instagram, WhatsApp ve Facebook’un diğer hizmetleriyle sınırlı görünüyor.

Bu son kesintiler, bu hizmetlerin Alan Adı Sistemindeki (DNS) bir hatadan kaynaklandı, bu nedenle kesin olarak söyleyemesek de yine benzer bir şey olabilir.