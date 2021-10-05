Facebook, Saatler Süren Kesintiyle İlgili Asıl Sebebi Açıkladı!

Facebook tarafından insanlar bekletiliyordu. WhatsApp, Instagram ve Facebook tarafından yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak 8 saatlik bir kesinti yaşanmıştı. Bu kesintiyle ilgili sorunlar çözüldü ama asıl sebep merak ediliyordu. Facebook mühendisleri bu konuda detaylı bir açıklama yaptı ve blog üzerinde bu durumun perde arkasını anlattı.

Tarihe geniş bir kapanma durumu olarak yansıyacak olan bu kesintiyle ilgili belki de oldukça önemli detayları bünyesinde barındırıyor. Facebook’un tarihe geçen çöküşü, uzun sürecek tartışmalara kapı araladı. Sorun yaşayan sadece WhatsApp ve Instagram’ın kesilmesi ile kullanıcılar değildi. Facebook alt yapısına bağlı iş modeline sahip koca bir sektör sarsıldı. Twitter gibi “alternatif” mecralara tarayan bu kesintinin perde arkası, büyük şirketlerin mühendislik ekipleri ve çalışmalarını yeniden gözden geçirmesi sonucunu doğuracak gibi görünüyor.

Hatalı bir yapılandırma değişikliği ile süreci ilerleten yöneticiler, bu durumun yakın bir süreçte çok daha güçlü bir hal alacağını belirtti ve süreçle ilgili olarak detayların hepsini organize etti diyebiliriz. Bu yüzden de farklı, etkili ve hızlı bir çalışma ile ön plana çıkarılan en azından kurtarılan çözümlerle karşılaştık.

Ayrıca bkz: Instagram, Whatsapp ve Facebook Neden Çöktü?