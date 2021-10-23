En Etkileyici ve İlgi Çekici Whatsapp Durum Sözleri

WhatsApp, Android, iPhone ve Windows akıllı telefonlar ve Mac veya Windows PC’ler dahil olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılabilen uçtan uca şifreli anlık mesajlaşma özelliğine sahip popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. 2009’da oluşturulan ve daha sonra 2014’te Facebook tarafından satın alınan uygulama, mesaj göndermek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır, böylece mesajlaşma ücretlerinden kurtulabilirsiniz.

Whatsapp durumu yani hakkımda kısmı, whatsapp hakkımda sözleri paylaşabileceğiniz bir bölümdür. Whatsapp durum sözleri ile isterseniz kendinizi tanıtabilir isterseniz de güzel sözler paylaşabilirsiniz. Whatsapp sözleri kısa şekilde genellikle bir mesaja sahip anlamlı sözlerdir. Wp durum sözleri için bazı araştırmalar yapıyor olabilirsiniz. Whatsapp sözleri bulabileceğiniz ve whatsapp durumları ve durum sözleri paylaşabilmek için kendinize kaynak oluşturabileceğiniz bazı yerler bulabilirsiniz. Whatsapp durum sözleri kısa bir şekilde yazılan sözler olduğu için whatsapp durum alanında görünür olmaktadır. Wp sözleri ve güzel durum sözleri için hazırlamış olduğumuz bu yazımızda whatsapp hakkımda sözleri kısa sözler hakkında ve wp durum sözleri kısa ve anlamlı şekilde paylaşabileceğiniz sözler ile ilgili bir fikir sahibi olabileceksiniz. Bu sayede en güzel whatsapp hakkında sözleri ile kendinize whatsapp hakkımda sözleri seçebileceksiniz.

En Güzel Whatsapp Durum Sözleri

En güzel whatsapp durum sözleri listesini sizler için hazırladık. İşte en çok kullanılan bazı whatsapp durumları;

Acı çektim, öğrendim, değiştim.

Güven tehlikeli bir oyundur.

Sessizlik yalanlardan daha iyidir.

Aramızda ne olursa olsun, seni her zaman seveceğim.

Üzülme. Sana güvendim, benim hatam, senin değil.

Şimdi sadece bir anıyız.

Her zaman umut vardır.

Nedenlerimi anlamadan seçimlerimi yargılama.

Her şeyi çok fazla düşünmeyi bırak, kendi kalbini kırıyorsun.

Sakin kal. Güçlü ol. Kimsenin seni yıkmasına izin verme.

İyi şeyler zaman alır. Sabırlı ol.

Hatıralar asla ölmez.

En çok sevdiğimiz şeyler, bizi en çok acıtır.

Seni vicdanın affetsin.

Sessizdim ama kör değildim.

Büyük mutluluklar küçük umutlarla başlar.

Nefret kolaydır, sevgi cesaret ister.

İçindeki çocuğu asla kaybetme.

Bazen kişiyi değil hatıraları özlersin.

Yalnız yürüyor olmam kaybolduğum anlamına gelmez.

Bu yaralar iyileşecek gibi gözükmüyor.

Haklı da olsan haksız da olsan, yine de eleştirileceksin.

Her acı bir ders verir ve her ders bir insanı değiştirir.

Zamanın silemediği çok fazla şey var.

Arkana bakma, o tarafa gitmiyorsun.

Zaman herkesi değiştirir.

Acı seni daha güçlü yapar, gözyaşları daha cesur, kalp kırıklığı daha bilge. O yüzden daha iyi bir gelecek için geçmişe teşekkür et.

Asla asla deme.

Herkes bakar ama herkes gerçeği göremez.

Herkes mutluluk ister. Hiç kimse acı istemez. Ama gökkuşağını görebilmek için yağmur gereklidir.

Eğer insanlar sizi aşağı çekmeye çalışıyorlarsa bunun tek bir anlamı vardır; Siz zaten onların üstündesiniz.

Hiç kimse geçmişe gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ancak herkes bugün başlayıp yepyeni bir son yaratabilir.

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.

Dünya denilen su kokuşmuş çöplükte herşeyden şüphe edebiliriz. Bir Anne’nin sevgisi hariç.

Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır.

Yaşam para gibidir: Dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz, ama yalnızca bir kez.

Sadece kalbinle gerçekten görebilirsin; esas olan göze görünmez.

Muhteşem bir geleceğinizin olması için, muhteşem bir geçmişinizin olmasına gerek yok.

Hayatı ilginç yapan zorluklardır. Anlamlı kılan ise zorlukların üstesinden gelmek.

Birisinin hayatına dokunmak için zeki,zengin,yakışıklı, güzel ya da mükemmel olmanıza gerek yok. Önemseyin yeter.

Mum olmak kolay değildir, ışık saçmak için önce yanmak gerekir.

Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.

Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor.

Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz.

Hepimizde biraz kırıklıklar vardır. Zaten ışıklar bu kırıklardan süzülür içimize.

Zamanınız kısıtlı bu yüzden başkasının hayatını yaşamakla onu boşa harcamayın.

Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim : hayat devam ediyor.

Mutluluk bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

Huzur bir gulumsemeyle baslar.

Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.

Senin sessizliğini anlamayan biri, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz.

Şu zalim dünyada hiçbir şey kalıcı değildir; dertlerimiz bile.

Bulutların üzerinde uçmak istiyorsan, yeryüzünü bırakmalısın. Eğer ilerlemek istiyorsan, seni aşağıya çeken geçmişini bırakmalısın.

Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.

Duygulu Whatsapp Durum Sözleri

Duygulu güzel durum sözleri için aşağıdaki birbirinden güzel wp durum sözleri içerisinden bir seçim yapabilirsiniz. İşte duygulu whatsapp sözleri;

Güneş yukarıda, gökyüzü mavi, bugün çok güzel ve sende öylesin.

Kışın derinliğinde güneşin çiçeği özlediği gibi, Ben de seni özlüyorum.

Kırık bir kalp kırık bir ayna gibidir ve olduğu gibi bırakmak en iyisidir. Aksi takdirde parçaları bir araya getirirken kendini yaralarsın.

Cennete ihtiyacım yok çünkü seni buldum. Hayallere ihtiyacım yok, çünkü zaten sen benimsin.

Keşke burada olsaydın ya da ben orada, ya da ikimiz her yerde birlikte. Çünkü seni çok özledim.

Aşkla ilgili her şey doğru, her şey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır.

Bugün üç şey yaptım. Seni özledim, seni özledim ve seni özledim.

Kahve ve aşk en iyi sıcakken tadındadır.

Aşk, kaç gün, hafta veya kaç ay birlikte olduğunuzla alakalı değil, her geçen gün birbirinizi ne kadar çok sevdiğinizle ilgilidir.

Sevincimin kaynağı, dünyamın merkezi ve kalbimin bütünü sensin.

Dış görünüş gözleri ele geçirebilir ama kalbi elde eden kişiliktir.

Sesini özledim. Dokunuşunu özledim. Yüzünü özledim. Seni özledim.

Kollarında olmak istiyorum, beni sımsıkı tuttuğun ve asla bırakmadığın.

Aşk bir kadının hayatının tüm öyküsü, erkek için sadece bir maceradır.

Seninle ilgili her seyi anlat bana. Saatlerce devam edebilirsin. Bence bir mahzuru yok.

Günlerimi, mutlulukla ve dünyamı aşkınla dolduruyorsun. Bebeğim, sen benim için çok özelsin.

Sarılmak, benim için önemlisin demenin sessiz bir söyleniş biçimidir.

Senin her şeyin olmak dışında, hiçbir şey istemedim.

Gözlerimi kapattığımda seni görüyorum; Gözlerimi açtığımda seni özlüyorum.

Zaman seni sevmiştim ve hala seviyorum; Şimdi seni delicesine seviyorum Ve hep seveceğim.

Sensiz ben yarımım, hiç kimseyi böylesine özlemedim, Keşke seni kollarımda tutabilsem.

Kalbimde sonsuza kadar kalacaksın, Başka hiç kimse olmayacak, seni asla bırakmayacağım, çünkü seni seviyorum.

Sen benim için, sabahları kahve, kışın sıcak bir duş, korku dolu zamanlarda derin bir nefes gibisin.

Gözlerinin önünde parçalara ayrılıyorum ama sen beni görmüyorsun.

Aşk’lı Whatsapp Durum Sözleri

Aşkını whatsapp durum sözleri ile belli etmek isteyen okurlarımız için aşağıda en güzel aşk ile ilgili whatsapp hakkımda sözleri paylaşacağız. İşte birbirinden güzel ve etkili wp durum sözleri;

Senin ilk çıktığın, ilk öpücüğün, ya da ilk aşkın olmayabilirim ama sonuncusu olmak istiyorum.

Ona bakıp onun zaten sana bakmakta olduğunu görmek kadar güzel bir his yok.

Olmayı en sevdiğim yer senin yanındır.

Hayatımı yeniden yaşayacak olsaydım, seni daha erken bulurdum.

Ben senin en sevdiğin merhaban ve en zor elvedan olmak istiyorum.

Nereye baksam bana senin aşkını hatırlatıyor. Sen benim dünyamsın.

Aşk rüzgar gibidir, göremezsin ama hissedersin.

Eğer aşkın ne olduğunu biliyorsam, bu senin sayendedir.

Sana baktığımda, gözlerimin önünde hayatımın geri kalanını görüyorum.

Sevmek bir şey değil. Sevilmek bir şeydir. Ama sevip de sevilmek her şeydir.

Yemin ederim seni şu an sevdiğimden daha çok sevemem ama biliyorum ki yarın daha da çok seveceğim.

Cennete ihtiyacım yok çünkü seni buldum. Hayallere ihtiyacım yok çünkü sana sahibim.

Eğer hayatımda doğru tek bir şey yaptıysam bu kalbimi sana vermemdir.

Seninleyken ben daha çok benim.

Her zaman fırtınadan sonraki gökkuşağım olduğun için teşekkürler.

Cool Whatsapp Durum Sözleri

En güzel cool whatsapp durum sözleri için aşağıdaki durum sözleri içerisinden seçim yapabilir ve güzel whatsapp sözleri sahibi olabilirsiniz. İşte cool whatsapp durumları;

Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur.

Gitmeye değecek hiçbir yere giden kestirme yol yoktur.

Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol.

Mutluluk hazır elde edilen bir şey değildir. Kendi davranışlarımız sonucu ortaya çıkandır.

İnsan aklı neyi kavrayabiliyor ve neye inanabiliyorsa onu başarabilir.

Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaretin yoksa, okyanusu asla geçemezsin.

Bir ağacı dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. İkinci en iyi zaman ise, şimdi.

Çoğumuz için en büyük tehlike, hedefimizin yüksek olması ve onu ıskalamamız değil, hedefimizin düşük olması ve ona ulaşmamızdır.

Başarıya ulaşmaktaki azminiz diğer her şeyden daha önemlidir, bunu her zaman aklınızda bulundurun.

Yapmadığınız atışların yüzde yüzünü ıskalarsınız.

En değerli ışık, en karanlık saatinizde sizi ziyaret eden ışıktır!

Durduğumda ne kadar çabaladığımı anlayacaksın

Hayatın kendisi bir sınıf haline gelirken, dersin konusu aynı zamanda sabır olur.

Önemli olmayı değil, değerli olmayı seçin.

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeç.

Mutluluğun iyileştiremediği hastalığı hiçbir ilaç iyileştiremez.

Hala dünden söz ediyorsanız, bugün pek birşey yapmamışsınızdır.

Müziksiz hayat bir hata olurdu.

Yetenek sizi zirveye taşıyabilir ancak zirvede kalabilmek için sağlam bir karakter gerekir.

Sahili gözden kaybetme cesaretini gösteremezseniz okyanusu geçemezsiniz.

Bazen ihtiyacınız olan tek şey, doğru insanın size sarılmasıdır ve tüm stresiniz uçup gider.

Hayatta küçük şeylerin keyfini çıkarın. Çünkü bir gün geriye dönüp bakacak ve aslında büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz.

Geçmişinin esiri olmayı bırak. Geleceğinin mimarı ol.

Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.

Her daim dünü düşünüyorsan, daha iyi bir yarına sahip olamazsın.

En iyi manzara, en zor tırmanışın ardından gelir.

Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.

Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

Eğlenceli Whatsapp Durum Sözleri

Eğlenceli ve yüzde tebessüm oluşturan whatsapp hakkında sözleri için yazımızın devamınızı okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Buradaki sözlerden kendiniz için en iyi whatsapp durum sözleri seçebilirsiniz. İşte en eğlenceli wp durum sözleri;

İlk telefon faturamı ödemek zorunda kalana kadar konuşma özgürlüğüne inanırdım.

Tek bir sadık arkadaş, sinir bozucu akrabalarla dolu bir evden daha değerlidir.

Kötümser, herkesin kendisi kadar kötü olduğunu düşünen ve bunun için onlardan nefret eden bir adamdır.

Tavukların karşıdan karşıya geçebileceği ve amaçlarının sorgulanmadığı daha iyi bir yarın hayal ediyorum.

Hâlâ matematik entegrasyonunu gerçek hayatta kullanacağım günü bekliyorum.

İlişki durumu: WIFI bağlantısı aranıyor.

İyi bir eş Tanrı’dan, iyi bir koca ise bankadan gelir.

Kızmayın, gülümseyin ve onları korkutun.

İnsanların ne kadar zeki olduklarını güldüklerinden anlayabilirsiniz.

Arkadaşınızın nefret ettiğiniz kişiyle arkadaş olduğu o garip an.

Birinin seni hatırlamasını sağlamanın en iyi yolu onlardan borç almak.

Geçmişten gelen bir adam yüzünden depresyona girme. Bu, çöpçü çöpleri topladı diye üzülmeye benzer.

Karma, kötü davrandığım tüm insanların geleceğini bilerek geceleri rahatça dinlenebileceğim anlamına geliyor.

Hepimizin nefret ettiği ama sürekli stalkladığı bir kişi var.

Paranın mutluluğu satın alamayacağını söylüyorlar ama pizza, kek, cips ve Netflix satın alabilirsiniz, yani yalan söylüyorlar.

Eski sevgilini başkasıyla gördüğünde asla kıskanma, çünkü ebeveynlerimiz bize kullanılmış oyuncaklarımızı başkasına vermeyi öğretti.

Çok harikayım, keşke benim gibi bir arkadaşım olsaydı.

Doğal olarak çok komiğim çünkü hayatım bir şaka gibi.

Laf Sokan Whatsapp Durum Sözleri

Birilerine gönderme yapmak istiyorsanız aşağıda paylaştığımız whatsapp durum sözleri içerisinden bir söz seçerek durumunuzda kullanabilirsiniz. İşte en iyi laf sokan whatsapp sözleri;

Arkanızdan konuşanlara aldırmayın, bir sebepten dolayı arkanızdalar.

Nefret edenler olacak, şüphe edenler olacak, inanmayanlar olacak ve sonra da sen olacaksın, onların yanıldığını ispat edeceksin.

Düşmanlarınıza gerilemenizin geçici olduğunu ve geri döndüğünüzde eskisinden daha iyi olacağınızı gösterin.

Nefret edenler, senin sorunun ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırlar çünkü senin hakkında doğru olan her şeyi kıskanırlar.

Acılarınızın veya insanların fikirlerinin hayatınızı yönetmesine izin vermeyin. Nefret ve yalanlarla dolu bu dünyada sadece Tanrı’nın görüşü önemlidir.

Nefret edenlerin ne dediğini boşver, yok olana kadar onları görmezden gel.

Hiç kimseyle birlikte olmamak yanlış kişiyle birlikte olmaktan iyidir.

Hayatının bir noktasında anlayacaksın ki, bazı insanlar kalbinde kalabilirler ama hayatında kalamazlar.

Biri uzaklaşıp gidecek kadar aptalsa, ona izin verecek kadar akıllı ol.

Peşini bırakmakla unutmuş gibi yapmak arasında bir fark var.

Sevgiyle İlgili Whatsap Durum Sözleri

İşte sevgi ile ilgili birbirinden güzel whatsapp durum sözleri;

Güneşte yanmayan gölgenin kıymetini bilmez.

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Gözden uzak olan gönülden de uzak olur.

Bana yüzünü dönme gece oluyor sanıyorum.

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen.

Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Ben sadece sevmeyi biliyorum, unutmayı öğrenemedim.

Ve aşk senin tenezzül bile etmediğin gözlerimde kaldı.

Aşk; tam anlamıyla seni gördüğüm anda ya da sesini duyduğumda kalp atışımın sanki yanımdan atlılar geçiyormuş gibi atmasıydı…

Sen benim en kıymetIimsin, En güzeI vazgeçiImezimsin. SevmekIe bitmeyenimsin, Sen benim hakikatIimsin. En derin, en içimdesin, Sen benim en güzeI derdimsin.

İngilizce Whatsapp Durum Sözleri

İşte en iyi İngilizce whatsapp hakkında sözleri;