WhatsApp Yeni Özellik Açıkladı: Dedikodu Grupları Geliyor!

Grup davetlerine sonradan katılabilmek için yeni bir WhatsApp özelliği yayınlandı. Yeni özellik sayesinde devam eden hiçbir sesli ya da görüntülü grup araması kaçırılmamış olacak. Tabi bu durum, görüşmeye katılmayan grup üyeleri hakkında dedikodu yapan kullanıcıları tedirgin edebilir. WhatsApp ile ilgili bu güncellemede, özellikle daha önceden görüşmeye katılamayan kullanıcılar ya da linki kaçıranlar tekrar giremiyordu. Ama artık girebilecekler.

Kullanıcılar, WhatsApp’ın yeni özelliği kullanıma sunulmadan önce bir arama davetini o an kabul etmek zorundalardı. Malumunuz olası bir görüntülü görüşme daveti ve toplu davet, herkes için farklı bir anlam yaratıyor. Bu yüzden de güncel seçenekleri kendinize göre organize edebilirsiniz. Aksi takdirde söz konusu grup görüşmesi cevapsız çağrıymış gibi gösteriliyordu. İşte bu durum artık tarih olmuş durumda. Ayrıca kullanıcılar, bundan sonra bir gruptan gelen arama davetini kullanıcı isimleriyle değil, doğrudan grup isimleriyle görecekler. Bu sayede aramada kimlerin olacağı daha kolay bir şekilde anlaşılacak.

WhatsApp yeni özellik ile sesleri de değiştirdi

WhatsApp’ın son sürümüyle, pek çok seçenek ön plana çıktı. Özellikle uygulama içi sesler ve uyarılar da değişti. Bu yüzden bu uygulamadaki arama sesleri de değiştirilmiş durumda. Kullanıcılar artık, agresif sesler yerine tıpkı mesajlardaki gibi hafif ve sakin bir zil sesi kullanabilecekler. Bu yüzden seçimi de kişilere bırakıyor. WhatsApp’ın kullanıcılardan gelen geri bildirimler sonucunda böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

Peki siz bu özellikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Güncel duyurulara yakından göz atabilir ve incelemeye başlayabilirsiniz.