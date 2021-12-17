WhatsApp Sohbetleri’nin 90 Gün Sonra Kaybolması Sizin Elinizde!

Geçen Kasım ayında WhatsApp, sohbetleri yedi gün sonra otomatik olarak silen kaybolan mesajlar özelliğini tanıttı. Bir yıl sonra, bu süre sınırını artırarak, önceki bir haftalık seçeneğe ek olarak mesajları 24 saat veya 90 gün sonra otomatik silme için ayarlamanıza izin verdi.

Sadece bu değil, WhatsApp kullanıcıları artık tüm yeni bireysel sohbetler için varsayılan olarak kaybolan mesajlar özelliğini açma seçeneğine de sahip olacak. Önceden, manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyordu. Ve varsayılan olarak kaybolan mesajları açtığınızda, uygulama sohbetlerinizde insanlara aynı şeyi söyleyen bir mesaj görüntüler, böylece kişisel bir şey olmadığını bilirler.

WhatsApp kullanıcıları artık yeni grup sohbetleri için kaybolan mesajları da açabilir.

Bu yeni özellik isteğe bağlıdır ve WhatsApp, mevcut sohbetlerinizi etkilemediğini söylüyor. iPhone ve Android cihazlarda etkinleştirmek için WhatsApp’ın Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Varsayılan mesaj zamanlayıcı menüsüne gidin ve süreyi seçin.

Ayrıca bkz: WhatsApp Sesli Mesajları Göndermeden Önce Dinlemenize Olanak Sağladı