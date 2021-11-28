WhatsApp Durumuna Nasıl Müzik Eklerim?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından olan WhatsApp’ın, milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca WhatsApp, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. WhatsApp, kişi listenizde yer alan kişilerle sohbet etmenizi sağlıyor. WhatsApp kullanıcıları kendine özel durum ve profil resmi belirleyebiliyor. Böylece arkadaşları ile konuşurken uygulamayı daha verimli kullanabiliyorlar. Özellikle birçok kullanıcı, WhatsApp durumuna müzik bile ekleyebiliyor.

Her kullanıcı kendisini temsil eden, ruh halini yansıtan veya durumunu belli eden WhatsApp durumu yapabilir. Ayrıca Whatsapp durumunuza müzik de ekleyebilirsiniz. Ancak şu anki WhatsApp sürümünde bu özellik mevcut değil. Bu özelliği kullanmak için bazı uygulamalar kullanmalısınız.

WhatsApp Durumuna Müzik Ekleme Uygulamaları

Audio Status Makers

Telefonunuza bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Daha sonra kitaplık bölümüne girerek, duruma koymak istediğiniz müziği seçmeniz gerekiyor. Müziği bulup süresini kısaltma gibi işlemleri de hallettikten sonra duruma eklemeye hazır olacaktır. Arka fonu da seçerek müziği durumda rahatlıkla paylaşabilirsiniz.

Video Sound Editor

Bu uygulama aynı zamanda WhatsApp durumuna şarkı eklemek için kullanabileceğiniz çok basit bir uygulamadır. Bunun yanı sıra, videonuzu sessize alma özelliklerine de sahiptir. Yeni başlayanlar için kullanımı kolay olan çok basit bir uygulama.

Add Audio to Video

Bu uygulama, seçtiğiniz videolara müzik ve şarkı eklemenizi sağlayan basit bir işleve sahiptir. Bunun yanı sıra uygulama, videoyu düzenlerken WhatsApp durum müziğini kırpmanıza olanak tanır, böylece şarkının videoda olmasını istediğiniz bölümünü seçebilir ve onunla mükemmel bir şekilde senkronize edebilirsiniz.

WhatsApp Durumuna Uygulama Olmadan Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Bu, WhatsApp durumunuza müzik eklemenin en basit yoludur. Bunu herhangi bir harici düzenleme uygulamasının yardımı olmadan yapabilirsiniz. Bunu yapmak için verilen adımları izleyin; Telefonunuzdaki herhangi bir müzik uygulamasında istediğiniz müziği çalın.

Müzik çalarken WhatsApp uygulamanızdaki durum seçeneğine gidin. Şimdi arka planda müzik çalarken video çekmek için yakalama düğmesine uzun basın. Bu, telefonunuzda çalmakta olan müziği, arkadaşlarınız ve ailenizle kolayca paylaşabileceğiniz WhatsApp durum videonuza ekleyecektir.

Ayrıca bkz: WhatsApp Çevrimiçi Gizleme Uygulamaları