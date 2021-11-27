WhatsApp Çevrimiçi Gizleme Uygulamaları

Hepimiz günlük hayatımızda WhatsApp uygulamasını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çoğu kullanıcı son görülmesini ve okundu ifadesini gizlemeyi tercih eder. Bazı kullanıcılar, WhatsApp çevrimiçi gizleme yönetimini de kullanıyorlar. Tabii ki bu her kullanıcıya tanınan bir hak olsa da, bu gizlemeleri birkaç uygulama kullanarak görebilmemiz mümkündür.

WhatsApp üzerinden çevrimiçi bilgisi, kişinin WhatsApp üzerinde açık olduğunu ifade eder. Çevrimiçi olması mesajları okuduğu anlamına gelmez. Son görülme ise kişinin WhatsApp üzerinde en son ne zaman olduğunu gösterir. İsteyen kişiler son görülme ve mesaj okundu özelliklerini kapatabilirler.

WhatsApp Çevrimiçi Takip Uygulamaları

Bir kullanıcının WhatsApp’ta aktif olduğunu takip edebilmek gerçekten çok zordur. Bu işlemi takip edebilmek için çok uzun süre aktif olmanız ve sürekli takip etmeniz gerekiyor. İşte tüm bu işlemlere kolaylık sağlayan birkaç uygulama bulunuyor. Bu programları yükleyerek, WhatsApp çevrimiçi takibini kolaylıkla yapabilirsiniz.

Familytrack

Uygulama hem WhatsApp çevrimiçi takibi hem de ebeveynler için çocuklarını takip etme özelliği sunmaktadır. Çocuklarınız yanınızda olmasa bile onları 7/24 izleme şansına sahip olursunuz. Elbette istediğiniz farklı kişileri takip edersiniz.

Bu uygulama genel olarak ücretsiz olsa da, bazı ek paketleri kullanmak isterseniz belirli bir ücret ödemek zorundasınız.

WhatsApp çevrimiçi takip etmek için bütün uygulamalar online olarak hizmet verir ve Premium özellikler vardır. iOS ve Android olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle de sorunsuz şekilde her cihazda çalışmaktadır.

WaRadar : Online Kullanım Süresi için Takip

: Online Kullanım Süresi için Takip Wefollow | WhatsApp Çevrimiçi Takip

| WhatsApp Çevrimiçi Takip Logify – WhatsApp Takip (Çevrimiçi, Son görülme)

Yukarıda belirttiğimiz uygulamalar, premium istediğini için belirli bir ücrete zorunlu kılıyor. Ancak bu uygulamalar tüm verilerinizi koruyor ve tamamen güvenilir uygulamalardır.

WhatsApp Çevrimiçi Özelliğini Nasıl Gizlerim?

Bazı kullanıcılar, WhatsApp uygulamasında çevrimiçi özelliğini gizlemek istiyor. Bildiğiniz gibi WhatsApp da çevrimiçi olursanız o an bunu sizin profilinize giren herkes görebilir. Yani karşı taraf sizinle konuşmuyor olsa bile o an çevrimiçi olduğunuzu fark edecektir. Bu işlemi gerçekleştirmek için herhangi bir program veya uygulama kullanmanıza gerek yoktur. Aşağıdaki yolu takip ederek, kolaylıkla çevrimiçi durumunu gizleyebilirsiniz

WhatsApp hesabınızı açın

Ayarlar sekmesinden Hesap seçeneğini açın

Sonra Gizlilik sekmesine dokunun

Son Görülme kısmından hiç kimse olarak işaretleyin

Bu işlemleri gerçekleştirmenizle beraber hiçbir kullanıcı çevrimiçi durumunuzu takip edemez.

Ayrıca bkz: WhatsApp Link Oluşturma Nasıl Yapılır?