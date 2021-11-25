WhatsApp Link Oluşturma Nasıl Yapılır?

Günümüzde neredeyse her akıllı telefonda WhatsApp uygulaması yüklüdür. WhatsApp, internet aracılığı ile kullanıcıların birbirlerine resim, video ve mesaj göndermesini sağlayan bir uygulamadır. WhatsApp, kişi listenizdeki kayıtlı numaralar ile iletişim kurmanızı sağlar. Ayrıca WhatsApp link oluşturma yaparak, kayıtlı olmayan numaralar ile sohbete başlayabilirsiniz.

WhatsApp link oluşturarak, e–posta veya web sitesinde paylaşabilir ve sohbet oluşturabilirsiniz. Bu bağlantı, belirttiğiniz numarayla bir sohbet açar. İsterseniz bu sohbeti sizin belirlediğiniz bir ileti yani mesaj ile de açabilirsiniz. WhatsApp linki ekleme özelliği sayesinde, bağlantıyı tıklayan kullanıcının sizi kendi kişi listesine kaydetmesine ve başka bir şey yapmasına gerek yoktur. Sadece bağlantıya tıklarlar ve sizinle sohbet etmeye başlarlar.

WhatsApp Linki Nasıl Oluşturulur?

Bir URL yardımıyla beraber WhatsApp linkini kolayca oluşturabilirsiniz. URL, https://api.whatsapp.com/send?phone= ile başlar ve ardından uluslararası formatta telefon numaranız gelir. Telefon numarasına başka karakter eklemediğinizden, yalnızca sayısal / tam sayı değerleri eklemediğinizden emin olun.

Örnek: https://api.whatsapp.com/send?phone=90530xxxx

Bu işlemi yapmak tamamen ücretsizdir ve tıklandığı anda direkt olarak sohbete başlarsınız. Ayrıca WhatsApp linki oluştururken bir mesaj içeren linkte oluşturabilirsiniz. Şöyle ki başlangıçta sohbeti başlatmak için bağlantıyı tıklatan kişiye gönderilmesi gereken varsayılan bir mesaj belirtebilirsiniz. Bunu yapmak için, url–encoded değeri olan URL’ye text = ekleyin.

Yapmanız gereken tam olarak şu şekilde;

https://api.whatsapp.com/send?phone=90530xxxxx&text=Merhaba, nasılsın?

WhatsApp Grup Linki Nasıl Oluşturulur?

Hemen hemen hepimizin bir WhatsApp grubu vardır. İş, eğlence, halı saha vv. şeyler için ilgili kişilerin bulunduğu WhatsApp grupları oluşturulmaktadır. Normal bir sohbetin yerine WhatsApp grubunun linkini de paylaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz bir WhatsApp grubu linkini dilediğiniz yerde paylaşarak, istediğiniz kişileri bu gruba davet edebilirsiniz.

Hemen hemen hepimizin bir WhatsApp grubu vardır. İş, eğlence, halı saha vb. şeyler için ilgili kişilerin bulunduğu WhatsApp grupları oluşturulmaktadır. Normal bir sohbetin yerine WhatsApp grubunun linkinide paylaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz bir WhatsApp grubu linkini dilediğiniz yerde paylaşarak, istediğiniz kişileri bu gruba davet edebilirsiniz.

WhatsApp linkini genellikle internet üzerinden alışveriş hizmeti sunan sayfalar ve firmalar kullanmaktadır. Oluşturduğunuz WhatsApp linki ile müşterileri ile kolay bir iletişim kurarlar.

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