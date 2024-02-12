WhatsApp Sinir Bozucu Mesajları Kilit Ekranından Engelleme Seçeneği Sundu

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WhatsApp, sinir bozucu metinleri doğrudan kilit ekranınızdan engellemenize olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Hafta sonu boyunca Meta’nın sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması, platformdaki resmi hesabı aracılığıyla yeni özelliğin ayrıntılarını anlatan bir mesaj gönderdi. Artık WhatsApp’ta bilinmeyen kişilerden gelen mesajları açmadan bile engelleyebilirsiniz.

WhatsApp bilinmeyen kişilerin mesajlarını engelleyebileceksiniz

Kilit ekranınızda bir spam mesajı belirdiğinde, bildirime uzun basmanız yeterlidir; göndereni hemen orada engelleme seçeneği de dahil olmak üzere birçok seçeneğe sahip olursunuz. Bir kişiyi bildirmek istiyorsanız uygulama aynı zamanda ikincil bir istem görüntüler. Tek yapmanız gereken “Kişiyi bildir” onay kutusuna dokunmak ve ardından açılır pencerede “Engelle”ye basmaktır. Güncelleme, bu sinir bozucu mesajları engellemek için uygulamayı açma ve sohbetler arasında gezinme zorluğunu ortadan kaldırıyor.

Bu güncellemenin amacı, alt menülerde gezinmeden ve sohbet bulma ve açma zahmetiyle uğraşmadan birisini engellemek istediğinizde size zaman kazandırmaktır. Bundan önce, engelle seçeneğini bulmak için bir sohbet açmanız ve taşma menüsünde arama yapmanız gerekiyordu. Diğer bir seçenek de sohbet listesindeki bir mesaja uzun basmak ve ardından “engelle” seçeneğini bulmak için taşma menüsüne girmekti.