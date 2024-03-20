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WhatsApp Video Uzunluğu Sınırını Artırıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
20 Mart 2024
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WhatsApp Video Uzunluğu Sınırını Artırıyor

WhatsApp, durumunuzda 30 saniyeye kadar uzunlukta videolar yayınlamanıza izin veriyor ve insanlar platformdan sınırı artırmasını talep ediyor. Şirket bunu duydu ve durumunuza gönderebileceğiniz videoların sınırını genişletiyor.

WhatsApp Video Uzunluğu Sınırını Artırıyor

WhatsApp durumunuzda 60 saniyeye kadar video özelliği sunuyor

WABetaInfo’nun yeni bir raporuna göre, Android için WhatsApp’ın en son beta sürümü, durumunuzda 60 saniyeye veya bir dakikaya kadar uzunlukta videolar yayınlamanıza olanak tanıyor. Yayın, şirketin bu özelliği sınırlı sayıda kullanıcıya sunduğunu ve yalnızca daha uzun videolar yayınlamak için değil, aynı zamanda 30 saniyeden uzun süren videoları izlemek için de uygulamanın en son sürümüne sahip olmanız gerekeceğini söylüyor.

Şimdiye kadar insanların 30 saniyeden uzun bir videoyu paylaşmak için birden fazla durum güncellemesi yayınlaması gerekiyordu. Son değişiklikle birlikte paylaşmak istedikleri videonun süresi bir dakika veya daha az ise tek durum güncellemesiyle paylaşabilecekler. Şu anda WhatsApp’ın uygulamanın kararlı sürümüne yönelik en son güncellemeyi ne zaman yayınlamaya başlayacağına dair bir bilgi yoktur.

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