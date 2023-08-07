Windows 11 Desteği Kesilen İşlemciler Belli Oldu!

Microsoft, Windows 11 destekleyen işlemcilerde yeni bir liste yayınladı. Listeden sonra Windows 11desteği kesilen işlemci modelleri belli oldu.

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Microsoft, uzun zamandır kullanıcıları Windows 11 sürümüne geçirmeye çalışıyor. Bunun için her ay düzen olarak işlemi sayısını artıran Microsoft, şok bir karar alarak bazı modellerin desteğini kestiği açıkladı.

Microsoft, Windows 11’in resmi olarak desteklediği işlemci modellerini güncelledi. Buna göre listeden 44 Intel Xeon işlemcisi kaldırıldı. AMD tarafında ise bazı Ryzen modellerinde değişiklikler yaşandı.

Windows 11’in desteği kestiği işlemci modellerinden bazıları şu şekilde;

Intel Xeon E-21 ailesi

Intel Xeon E-22 ailesi

Intel Xeon E-23 ailesi

AMD Athlon Gold PRO 4150GE

AMD Ryzen 3 5380U

AMD Ryzen 3 PRO 4355G

AMD Ryzen 3 PRO 4355GE

AMD Ryzen 5 7640H

AMD Ryzen 5 PRO 4655G

AMD Ryzen 5 PRO 4655GE

AMD Ryzen 7 7840H

Bu işlemcilere sahip Windows 11 modelli bilgisayarlar artık desteklenmeyecek. Microsoft geriye dönük olarak desteği şu an için kesmediği için muhtemelen Windows güncellemeleri alınmaya devam edecek.

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