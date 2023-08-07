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Windows 11 Desteği Kesilen İşlemciler Belli Oldu!

Microsoft, Windows 11 destekleyen işlemcilerde yeni bir liste yayınladı. Listeden sonra Windows 11desteği kesilen işlemci modelleri belli oldu.

İbrahim Özbek

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windows 11 destek

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Microsoft, Windows 11 destekleyen işlemcilerde yeni bir liste yayınladı. Listeden sonra Windows 11desteği kesilen işlemci modelleri belli oldu.

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Microsoft, uzun zamandır kullanıcıları Windows 11 sürümüne geçirmeye çalışıyor. Bunun için her ay düzen olarak işlemi sayısını artıran Microsoft, şok bir karar alarak bazı modellerin desteğini kestiği açıkladı.

Microsoft, Windows 11’in resmi olarak desteklediği işlemci modellerini güncelledi. Buna göre listeden 44 Intel Xeon işlemcisi kaldırıldı. AMD tarafında ise bazı Ryzen modellerinde değişiklikler yaşandı.

windows 11 destek

Windows 11’in desteği kestiği işlemci modellerinden bazıları şu şekilde;

  • Intel Xeon E-21 ailesi
  • Intel Xeon E-22 ailesi
  • Intel Xeon E-23 ailesi
  • AMD Athlon Gold PRO 4150GE
  • AMD Ryzen 3 5380U
  • AMD Ryzen 3 PRO 4355G
  • AMD Ryzen 3 PRO 4355GE
  • AMD Ryzen 5 7640H
  • AMD Ryzen 5 PRO 4655G
  • AMD Ryzen 5 PRO 4655GE
  • AMD Ryzen 7 7840H

Bu işlemcilere sahip Windows 11 modelli bilgisayarlar artık desteklenmeyecek. Microsoft geriye dönük olarak desteği şu an için kesmediği için muhtemelen Windows güncellemeleri alınmaya devam edecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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