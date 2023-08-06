Google Pixel Watch 2 Modelinin Özellikleri Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji firmaların başında gelen Google, yeni akıllı saati Pixel Watch 2 için özellikleri sızdırdı.

İlk olarak çıkan haberlere göre bir önceki modelle ile aynı bir ekran boyutuna sahip olacak. Bunun yanında ultra geniş bant özelliği ile beraber kullanıcılar, telefonlarını ceplerinden çıkarmadan araç kapısının kilitlerini açabilecek.

Pixel Watch 2, Android 13 tabanlı Wear OS 4 yüklü gelecek. Bu, yeni saatte yazılım güncelleme işleminin kolaylaşacağı anlamına geliyor. Qualcomm’un Snapdragon W5 işlemcisiyle güçlendirildiği bildirilen saat, 306 mAh bataryadan güç alacak. İlk modele kıyasla ufak bir artış söz konusu (294 mAh) ancak her zaman açık ekran modunda saatin bir günü çıkaracağı söyleniyor.

Google Pixel Watch 2, ilk olarak Hindistan’da daha sonra ise Avrupa ve ABD özelinde satışa çıkacak. Ülkemize ne zaman geleceği ve ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı konusunda detaylar maalesef paylaşılmadı.

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