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iPhone 15 Pro İle Beraber Gelmesi Beklenen Özellikler!

Bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan Apple iPhone 15 Pro, bizlerle beklenenden çok daha fazla özellikle beraber gelecek.

İbrahim Özbek

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Bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan Apple iPhone 15 Pro, bizlerle beklenenden çok daha fazla özellikle beraber gelecek.

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple, her yıl Eylül ayında yeni iPhone serisini teknoloji dünyası ile tanıtıyor. Yaklaşan Eylül ayı ile birlikte teknoloji dünyası iPhone 15 serisini beklemeye başladı.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı yaklaşırken standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bulunması beklenmeyen ve sadece iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağı söylenen 10 yeni özellik şu şekilde;

  • A17 Bionic İşlemci
  • Titanyum Çerçeve
  • İnce Ekran Çevçevesi
  • Hızlı USB Type-C Bağlantısı
  • Wi-Fi 6E
  • Daha Fazla RAM Kapasitesi
  • Programlanabilir Görev Tuşu
  • Artırılmış Optik Yakınlaştırma
  • Gelişmiş LiDAR Semsörler
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Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro, iPhone serisinde bir çağın başlangıcı olacağa benziyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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