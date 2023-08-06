iPhone 15 Pro İle Beraber Gelmesi Beklenen Özellikler!

Bu sonbaharda piyasaya çıkacak olan Apple iPhone 15 Pro, bizlerle beklenenden çok daha fazla özellikle beraber gelecek.

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Apple, her yıl Eylül ayında yeni iPhone serisini teknoloji dünyası ile tanıtıyor. Yaklaşan Eylül ayı ile birlikte teknoloji dünyası iPhone 15 serisini beklemeye başladı.

Apple’ın yeni akıllı telefon serisinin tanıtımı yaklaşırken standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’ta bulunması beklenmeyen ve sadece iPhone 15 Pro modellerinde sunulacağı söylenen 10 yeni özellik şu şekilde;

A17 Bionic İşlemci

Titanyum Çerçeve

İnce Ekran Çevçevesi

Hızlı USB Type-C Bağlantısı

Wi-Fi 6E

Daha Fazla RAM Kapasitesi

Programlanabilir Görev Tuşu

Artırılmış Optik Yakınlaştırma

Gelişmiş LiDAR Semsörler

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro, iPhone serisinde bir çağın başlangıcı olacağa benziyor.

iPhone 15 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!