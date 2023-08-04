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iPhone 15 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Yapılan haberlere göre Apple, iPhone 15 serisini 13 Eylül'de açıklayacak. Çarşamba gününe denk gelen tarih, geçen yıl ki iPhone 14 serisi duyurusundan altı gün sonra olacak.

İbrahim Özbek

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iphone 15 tanıtım tarihi

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Yapılan haberlere göre Apple, iPhone 15 serisini 13 Eylül’de açıklayacak. Çarşamba gününe denk gelen tarih, geçen yıl ki iPhone 14 serisi duyurusundan altı gün sonra olacak.

Yurt dışında yapılan haberler, ABD mobil operatörlerinin çalışanlarından “büyük bir akıllı telefon duyurusu” nedeniyle 13 Eylül’de izin almamalarını istediğini iddia eden konuya aşina birden fazla kaynağa atıfta bulunuyor. Bu, elbette Apple ile ilgili olmayan bir lansman olabilir, ancak zamanlama kulağa gerçek gibi geliyor.

Son zamanlarda iPhone 15 söylentileri, 15 Pro Max’te yeni kameralar ve periskop modülünün yanı sıra 15 Pro modellerinde daha ince çerçeveler ve titanyum çerçeve ile geleceğini öne sürüyor.

15 ve 15 Plus’ın dinamik ada eklentilerini aldığı ancak henüz 120 Hz ekran tazeleme hızının yer almadığı söyleniyor. Amerika’da iPhone 15 Pro’nun standart sürümden 100 $ daha fazla yani 1.099 $’dan başlayan fiyatlarla satılması beklenirken 15 Pro Max’in ise 200 $’lık bir zam için ve 1.299 $’dan başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

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