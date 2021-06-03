Windows 11 Geliyor – 24 Haziran’a Hazır Olun!

Microsoft’un Windows 10‘u ilk duyurmasından bu yana altı yıl geçti. O zamandan beri işletim sistemi yeni özellikler getiren birkaç güncelleme aldı, ancak Microsoft aynı ada bağlı kaldı. 24 Haziran’da Windows’un yeni bir sürümü tanıtılacak.

Evet, Microsoft’ta Modern Yaşam, Arama ve Cihazlar Grubu Kurumsal Başkan Yardımcısı Yusuf Mehdi’nin alıntıladığı bir tweet’e göre, Windows’un yeni bir sürümü ay sonunda geliyor. Yönetici, resmi Windows hesabı tarafından 24 Haziran’da bir etkinlik olacağını söyleyen bir tweet’ten alıntı yaptı.

Orijinal tweet, lansmanın ne için olduğunu söylemezken, bir teaser videosu Windows işletim sistemi ile ilgili ipuçları içeriyordu. Microsoft’un da etkinlik için davetiyeler gönderdiği ve CEO Satya Nadella’nın yanı sıra Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay’ın etkinlikte sunum yapacağı bildirildi.

Bu yeni sürümün Windows 11 olarak piyasaya çıkacağına dair spekülasyonlar var. Adı ne olursa olsun, yeni sürümün yeni simgeler, iyileştirilmiş bir dosya gezgini ve geliştirilmiş Bluetooth ses desteği gibi görsel değişikliklerle gelmesi bekleniyor.

Şu anda yok olan Windows 10X işletim sisteminden alındığı söylenen bazı özellikleri de görmemiz gerekiyor. Windows’un bu yeni sürümü için heyecanlıyız ve Microsoft’un bizim için neler hazırladığını görmek için sabırsızlanıyoruz.