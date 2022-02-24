Windows 11 Güncellemesi İle Gelecek Yenilikler!

Microsoft, bir süredir Windows 11 için bir güncellemeyi test ediyor. Dün yapılan haberlere göre Windows 11 güncellemesi ile beraber gelecek yenilikler su üstüne çıkmaya başladı.

Windows 11, kullanıcılarının kullanım deneyimini artırmak için bir dizi güncelleme getirmeyi planlıyor. Özellikle belirli periyodlarla çıkardığı güncellemeler ile kullanıcıların sıkıntılarına çözüm getiren Microsoft, bu getireceği güncelleme ile beraber kullanım deneyimini artırmayı hedefliyor.

Uzun süren testlerin ardından gelecek olan beta sürümünde bu yeni özellikler test edilecek. Windows 11’e gelecek özellikler su üzerine çıkmaya başladı. Windows 11 güncellemesi yükleyen kullanıcılar, görev çubuğunda yer alan dil değiştirme panelinde farklı giriş seçeneklerinin olduğu gözlemledi. Bu dil değiştirme seçeceklerine emojilerin eklendiği görüldü.

Şu an için sadece beta sürümünde erişeme açık olan bu güncellemeler, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara sunulacak. Özellikle gelecek güncelleme ile beraber birçok kullanıcın kullanım deneyimi de artacak. Bununla birlikte gelecek olan güncelleme hakkında detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğini tahmin ediyoruz.

İşte Windows 11’e Gelecek 3 Büyük Özellik!