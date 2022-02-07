İşte Windows 11’e Gelecek 3 Büyük Özellik!

Microsoft daha önce Windows 11‘in bu yıl bazı yeni özellikler alacağını doğrulamıştı. Ancak şimdi bir haber; işletim sistemi için henüz şirket tarafından açıklanmayan üç ana özelliği ortaya çıkardı.

Kaynağa göre Masaüstü duvar kağıdı için bir çıkartma seçeneği; tablet modunda iyileştirmeler ve bildirimlerdeki değişiklikler de yeni güncellemeyle dahil olacak. Tüm özellikler aslında aktif değil ve kullanıcıya göre bir hata ayıklayıcı ile ortaya çıktı.

Yeni özelliklerden en önemlisi olan tablet modundaki değişiklikler de en çok merak edilen özellikler arasında yer alıyor. Görünüşe göre yeni çıkartma seçenekleri de, duvar kağıdınızı renklendirmeyi amaçlıyor.

Muhtemelen, çıkartmaları bir “Çıkartma Düzenleyici” uygulaması kullanarak yapılandırabileceksiniz ve duvar kağıtlarını değiştirip bir monitörde göründüğünüzde çıkartmalar ekranda kalacak. Bu oldukça ilginç bir özellik, ancak sistem yöneticileri, beğenmezlerse kullanıcıları için devre dışı bırakabilecekler.

Tablet modu iyileştirmesine gelince, bir Windows 11 cihazını tablet modunda tutarken görev çubuğunu gizlemek için yeni bir görev çubuğu ayarı olduğuna inanan kaynağımıza göre; Windows 10’dan bir şeyleri geri getiriyor. Kaynağımız, “cihazınızı tablet olarak kullanırken görev çubuğunu otomatik olarak gizleme yeteneğinin çalıştığını” söylüyor.

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