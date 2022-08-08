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Windows 11, Oyuncular Konusunda Hala Eksik!

Windows 11 işletim sisteminden beklediği performansı alamıyor. Oyunseverler, Windows 11 kullanırken birçok oyunda hata ile karşılaştıklarını dile getiriyor.

İbrahim Özbek

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windows 11

En İyi Açık Dünya Oyunları!

Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte gelişen teknoloji ile her türlü moda sahip oyun türleri çıkmakta. Özellikle oyuncuların tercih ettiği açık dünya oyunları çokça...

Günümüzün en çok tercih edilen işletim sistemi olan Windows, geçtiğimiz dönem büyük bir beklenti ile çıkardığı Windows 11 işletim sisteminden beklediği performansı alamıyor. Oyunseverler, Windows 11 kullanırken birçok oyunda hata ile karşılaştıklarını dile getiriyor.

Windows 11, uzun süredir beklenen ve Microsoft’un performansından çok emin olduğu bir işletim sistemiydi ancak oyunseverler bu performansa bir türlü erişemiyor.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan Steam, geçtiğimiz günlerde yazılım ve donanım ile ilgili bir anket gerçekleştirdi. Yapılan anket sonucunda görüldü ki, Windows 11 istenilen performansı veremiyor. Dünya genelinde oyun pazarında yalnızca %22’lik bir kısım Windows 11’i tercih ediyor.

windows 11

Oyunseverlerin en çok sevdiği işletim sistemi ise Windows 10 olarak göze çarpıyor. Dünya geneline bakıldığında oyunseverler, %73’luk bir oranda Windows 10’u tercih ediyor. Bu durum hala oyunseverlerin Windows 11’e karşı çekimser yaklaştığını bizlere gösteriyor.

Yazılım desteği kesilmesine rağmen %1’den daha az bir kesim Windows 7’i kullanıyor. Windows 11’in kısa zaman içinde bu soruna bir çözüm bulması bekleniyor.

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