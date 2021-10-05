Windows 11’i Bugün Yüklemeyin

Windows 11 artık resmi olarak çıktı – ama indirmeli misiniz? Şu anda Windows 11’i indirip kurmak cazip gelse de, yeni işletim sistemini almadan önce birkaç gün, hatta haftalar beklemenizi öneririm.

Neden? Sonuçta, Windows 11 incelememiz oldukça başarılı ve birçok insanın denemek isteyeceği birçok yeni özellik getiriyor.

Bununla birlikte, her büyük işletim sistemi lansmanı, pek çok bir dizi sorunla birlikte gelir ve Windows 11 sorunlarının nasıl çözüleceği kılavuzumuzun gösterdiği gibi, bu yeni işletim sistemi de farklı değildir. Yakın zamanda, Windows 11’i yükleyen kişilerin, özellikle can sıkıcı olan internet bağlantısı sorunları yaşadığına dair raporlar gördük.

Bu anlaşılabilir. Windows 11, ‘Windows Insiders’ için birkaç aydır test etmek için mevcut olsa da, bir işletim sisteminin katıksız karmaşıklığı, neredeyse sınırsız sayıda farklı bilgisayar ve dizüstü bilgisayar yapılandırmasıyla birleştiğinde, erken sorunların neredeyse kaçınılmaz olduğu anlamına gelir – ve tam da bu yüzden beklemelisin.

Sabır Bir Erdemdir

Microsoft, sorunları ortaya çıktıkça belirlemek ve düzeltmek için çok çalışacaktır, bu nedenle birkaç gün veya hafta boyunca beklemek iyi bir fikirdir. Önce başkalarının bu sorunlarla karşılaşmasına izin verin, ardından birkaç hafta içinde çoğu sorunun çözüleceğini bilerek Windows 11‘i güvenli indirin.

Bu, özellikle her gün güvendiğiniz bir bilgisayarınız varsa önemlidir. Windows 10 ile iyi çalışıyorsa, şimdilik beklemede kalmak en iyisidir. Aksi takdirde, Windows 11’in birkaç şeyi mahvettiğini ve düzgün çalışmayan bir PC’ye takıldığını görebilirsiniz.

Bu sadece Windows 11 için değil, tüm işletim sistemleri için tavsiyedir. Apple, her yıl yeni bir macOS sürümü yayınlar ve bunlar, onları hemen yükleyen herkes için yeni sorunlar getirir. Bir süre bekleyerek, umarım sorunsuz çalışan yeni bir işletim sistemine sahip olursunuz.

Windows 11’i Yüklemek için Ne Kadar Beklemeliyim?

Windows 11‘i yüklemeden önce en az bir hafta beklemenizi öneririm, ancak bir ay bekleyebilirseniz daha da iyi. Microsoft, bugün bulunan bazı sorunlar için bir hafta (12 Ekim) içinde çıkacak olan Windows 11 için bir Ekim güncellemesini şimdiden planlıyor. Yani sadece yedi gün kadar bekleseniz bile, yine de daha iyi bir deneyim elde etmelisiniz.

Tabii ki, etrafta birkaç bilgisayarınız varsa ve bazıları gerekli değilse, o zaman Windows 11’i yüklemek ve nasıl devam ettiğinizi görmek gayet iyi bir seçenek olur. Bir şeyler ters giderse, sorun çözülene kadar her zaman başka bir cihaz kullanabilirsiniz.

Bu tam olarak yapacağım şey. Bir süredir Windows 11’i test ettiğim bir dizüstü bilgisayarım var ve işletim sisteminin ilk sürümleri bile etkileyici bir şekilde sağlam olsa da, ana masaüstü bilgisayarımı Windows 10‘da tuttum.

Ne kadar beklerseniz bekleyin, Windows 11’e yükseltmeden önce önemli dosyalarınızı yedeklediğinizden emin olun. Microsoft’un kendi OneDrive bulut depolaması artık gerçekten iyi bir teklif, bu nedenle bunu (veya Google Drive gibi bir alternatifi) kullanmak dosyalarınızın yükseltirken güvenli ve sağlam kalır.