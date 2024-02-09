WWE, X İle Yaptığı Anlaşma Doğrultusunda WWE Speed’i Duyurdu

WWE, son zamanlarda yayın platformlarını değiştiriyor; en son gelişme, daha önce Twitter olarak bilinen X ile yapılan ortaklık yoluyla geliyor. The Hollywood Reporter’ın haberine göre ikili, WWE Speed adlı yeni haftalık dizi için iki yıllık anlaşma imzaladı. Gösteri X’e özel olacak ve beş dakikadan kısa süreli maçlar içeriyor.

WWE Speed 5 dakikadan kısa maçları içeriyor

WWE serisinin tanınmış güreşçileri WWE Speed’e katılmaya hazırlanıyor. Plan, dizinin stüdyo izleyicileriyle çekilmesi ve bu bahardan itibaren her hafta yeni bölümlerin yayınlanması olarak belirlendi. WWE Speed, X’teki en son spor programı oluyor. Platform, son FIFA Dünya Kupası sırasında Fox ile ortaklaşa özel içerikler yayınladı. Bu yıl Paris Olimpiyatları sırasındaki bölümleri yayınlamak için NBC Universal ile birlikte çalışıyor.

WWE dünyasına gelince, bu aksiyona katılan tek şirket X değil. Haber, Netflix’in yakın zamanda WWE’nin amiral gemisi programı Monday Night Raw’ı 10 yıl içinde bildirilen 5 milyar dolara satın almasının ardından geldi. Anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve daha birçok ülkedeki haftalık şovların yanı sıra, WWE şovlarının NXT ve SmackDown’un ABD dışındaki ülkelerde yayınlanmasını da kapsıyor. Uluslararası izleyiciler de gelecek yıldan itibaren belgesellere, yeni gösterilere ve daha orijinal dizilere erişebiliyor.