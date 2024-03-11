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Teknoloji Haberleri

xAI, OpenAI’a Açtığı Dava Sonrası Grok’u Kullanıyor

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
11 Mart 2024
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xAI OpenAI'a Açtığı Dava Sonrası Grok'u Kullanıyor

Elon Musk’un yapay zeka girişimi xAI, OpenAI’ye dava açtıktan ve Microsoft destekli girişimin açık kaynak köklerinden saptığından şikayetçi olduktan günler sonra, bu hafta ChatGPT’ye rakip olan chatbot’u Grok’u açık kaynak olarak kullanacağını söyledi. xAI, geçen yıl bilgiye gerçek zamanlı erişim sağlayan Grok’u piyasaya sürdü. Hizmet, X aboneliği için ödeme yapan müşterilerin kullanımına açıktır.

xAI OpenAI'a Açtığı Dava Sonrası Grok'u Kullanıyor

Musk OpenAI’ın kurulmasına yardımcı oldu

Musk, Google’a karşı bir denge unsuru olarak OpenAI’nin kurulmasına yardımcı oldu. Musk’un geçen ay sonlarında açtığı davada, teknolojisini halka ücretsiz olarak sunması gereken OpenAI’nin kapalı kaynak haline geldiğini ve odak noktasını Microsoft’un kârını maksimuma çıkarmaya yönelttiğini iddia ettiği iddia edildi. Açık kaynak Grok’un yakın gelecekte vaat edilmesi, xAI’nin, sohbet robotlarının kodlarını halka yayınlayan Meta ve Fransız startup Mistral dahil olmak üzere bir dizi büyüyen firmanın listesine katılacağı anlamına geliyor.

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