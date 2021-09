Xiaomi 11T Pro İncelemesi

Xiaomi, yeni Xiaomi 11T Pro ile akıllı telefonlardan en iyi performansı isteyen kullanıcıları hedef alırken, bütçe dostu davranıyor. Bu yeni telefon, amiral gemisi arayanları cezbetmek için üst düzey özellikler içeriyor. Gelin bu amiral gemisi katilini birlikte inceleyelim.

Tasarım

Xiaomi 11T Pro, tasarım açısından biraz sade görünüyor. Sıradan malzemelerden yapılmış oldukça standart bir levhadan oluşuyor. Görünüşüyle ​​ilgili hiçbir şey göze çarpmıyor. Telefonun temel şekli, bu yılın başlarında gördüğümüz Mi 11‘e benziyor.

Bu telefon basit bir dikdörtgen de diyebilirsiniz. Dört köşe hoş bir şekilde yuvarlatılmış ve ön kısım tamamen düzken arka panel yan kenarlar boyunca biraz agresif bir şekilde kıvrılıyor. Ekran, çok hafif bir çerçeve oluşturan plastik bir çerçeveye yerleştirilmiş. Bu parçalar alüminyum alaşımlı bir orta çerçeveye yerleştirilmi ve arka panel temperli camdan yapılmış. Yine de, malzemeler biraz plastik gibi hissettiriyor.

Fakat bu sade telefonun artı yanları da var. Örneğin ekran Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor. Bu, şu anda Corning’in sunduğu en zorlu malzemeden bahsediyoruz ve genellikle üst düzey amiral gemileri için kullanılıyor. Yine de Xiaomi, bütçe dostu bu modeline bile üst düzey bir koruma sağlamış.

Büyük ekran nedeniyle oldukça büyük bir cihaz (164.1 x 76.9 x 8.8mm), ancak Xiaomi gövde malzemeleri sayesinde ağırlığı (204 gram) azalttı. Cam arka kısmı oldukça kaygan olsa da 11T Pro‘yu tutma ve kullanma açısından rahat bulduk.

Xiaomi 11T Pro, her ikisi de 5G ağlarına bağlanabilen iki SIM kartı destekliyor. Yine de microSD hafıza kartı için yer yok. Alt kenarı bir USB–C bağlantı noktası süslüyor ve kontrol düğmeleri sağda yer alıyor. Güç düğmesi ve parmak izi okuyucusu aynı yerde bulunuyor.

Ses tarafında kulaklık girişi yok ama stereo hoparlör var. Xiaomi, Dolby Atmos özellikli hoparlörlere ayar yapmak için Harman Kardon’la iş birliği yaptı. Telefon mükemmel ses çıkarıyor.

Ekran

Xiaomi sahiden de ekran kısmında iyi iş çıkarmış. AMOLED ekran, diyagonal ince bir boyut olan 6.67 inç ve FHD+ çözünürlük için 2.400 x 1.080 piksel sunuyor. Tüm uygulamalarınız ve etkinlikleriniz için fazlasıyla yeterli alan ve çözünürlük sunan geniş bir ekrandan bahsediyor. Web siteleri, sosyal ağlar ve video içeriği, Mi 11 ve Mi 11 Ultra’nın WQHD+ çözünürlüğünün bir adım altında olmasına rağmen, ekranda göz kamaştırıcı derecede keskin ve net.

Renk ve parlaklık birinci sınıf. Ekran bir milyardan fazla rengi destekliyor ve beş milyona bir kontrast oranına sahip. 800 nit standart parlaklık ve 1.000 nit tepe parlaklık ile bir araya gelen ekran, büyük miktarda ışık yayar ve en parlak koşullarda bile görülmesi ve kullanılması kolay. HDR10 Plus’ı destekliyor ve Netflix’in beğenilerinden yüksek dinamik aralık içeriği gerçekten etkileyici görünüyor.

Rakip birçok amiral gemisi gibi, 11T Pro’nun ekranı da yenileme hızını 60Hz’den (standart) 120Hz’e (uyarlanabilir) yükseltebiliyor. 120 Hz ayarını kullanmak, uygulamalarda ve kullanıcı arayüzünde gezinirken ultra yumuşak kaydırma ve ekranda animasyonlarla sonuçlanıyor. Yenileme hızının uyarlanabilir doğasına rağmen telefon 120 Hz modunda daha fazla güç kullanıyor. Yüksek yenileme hızına eşlik eden, 480 Hz‘ye kadar hızlı bir dokunmatik yanıt oranı da var. Bu, telefonun parmak dokunuşunuza daha hızlı tepki vereceği anlamına geliyor ki bu da oyun oynamak için harika.

Xiaomi, ekranın üst kısmında ortalanmış delikli bir selfie kamerayı tercih etti. Telefonu kullanırken çoğunlukla görüntüden kayboluyor, ancak video izlerken hala fark ediliyor. Sonuç olarak, Xiaomi, 11T Pro için mükemmel bir ekran kullandı.

Pil Ömrü

11T Pro, Xiaomi’nin en gelişmiş pil teknolojilerine sahip, bu da telefonun ihtiyacınız olduğunda her zaman şarj olmasını sağlıyor. Xiaomi, toplam 5.000 mAh kapasiteli ayrı 2.500 mAh pillerle iki hücreli bir düzenleme sunuyor. Bu büyük bir güç hücresi ama bu kategorideki bir cihaz için bekleniyor.

Telefonla geçirdiğimiz süre boyunca, ortalama altı saatin biraz üzerinde bir ekran açık kalma süresi var. Telefondaki iyi şey, 120Hz modu açıkken 6,5 saate yakın performansıydı. 60Hz’e bağlı kalırsanız, ekran açık kalma süresinin yedi saate yakın olduğunu gösteriyor.

11T Pro, dünyanın en hızlı şarj eden telefonlarından biri diyebiliriz. 120W kablolu şarjı desteklıyor ve kutuda 120W şarj cihazıyla birlikte geliyor. Sadece 17 dakikada tam şarj olan telefon, 10 dakikada %72 doluyor.

Performans

Xiaomi, 11T Pro için Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi tercih etti. 2021’in en iyi yonga seti (oyun odaklı Plus varyantı hariç) ve neredeyse her amiral gemisine güç verdi. Her türlü görevde en yüksek hız için LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirildi.

Telefonun günlük kullanımı sırasında neredeyse kusursuz bir performansa tanık olduk. Cihaz, çok az yavaşl ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ekran geçişleri de çok hızlıydı ve her türden uygulama göz açıp kapayıncaya kadar açıldı. 3D oyunlar gibi zorlu uygulamalarda da iyiydi ve mükemmel deneyimler sundu. Telefon Android 11 ve MIUI 12.5 ile destekleniyor. Sorunsuz bir Android deneyimi sağlıyor ve üç yıllık güncelleme desteği sözü de veriyor.

Kamera

Xiaomi, kamera düzeninde Mi serisi telefonlardan çok da uzaklaşmadı. Bu telefonda 108MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve arkada 5MP telemakro kamera anlamına geliyor ve 16MP selfie kamerayla birleşiyor.

Xiaomi 11T Pro sahiplerine, çeşitli çekimler yapma zamanı geldiğinde bol miktarda esneklik sağlıyor, ancak Mi 11’de olduğu gibi, Xiaomi’nin normal bir optik zoom lensi yerine telemakro lensi kullanmasını tercih ederdik.

Telefon, vizörde profesyonel, video, fotoğraf, portre ve daha fazlası arasında kayan temel bir ekosistem içeriyor. Daha fazla sekmesinin altında, gece, 108 MP, kısa video, panorama, belge tarayıcı, vlog, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, film efektleri, uzun pozlama, çift video ve klon dahil olmak üzere genişletilmiş çekim modları bulunuyor. Kamera işi düzgün bir şekilde hallediyor.

108 MP Ana kamerayla çekilen normal gündüz fotoğrafları gayet iyi. Sağlam odak, iyi pozlama ve doğru renk gösterimi vaat ediyor. 8MP ultra geniş kamerada biraz esneme sorunu olsa da hata payını azaltmaya çabalıyor. 5MP telemakro kamera ise daha yakın planda iyi çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Bu kamera zoom konusunda biraz zayıf kalsa da, fiyatına göre iyi bir iş kaydediyor. 16MP selfie kamerasının da gayet iyi olduğunu belirtelim. Gece çekimleri de fena değil.

Telefonda 960 fps süper ağır çekim ve 8K kayıt desteği de var. Bizim kullandığımız 4K/60fps video kayıt seçeneği sahiden de iyi bir iş çıkardı.

Kararımız

Xiaomi, performans ve fiyat söz konusu olduğunda sahiden de iyi bir rakip olmayı başardı. Xiaomi 11T Pro da bu cümlemize uygun bir amiral gemisi katili olarak karşımıza çıkıyor. İyi bir fiyatla birlikte, sağlam bir performans ve pil ömrü vaat ediyor. Kamera konusunda olağanüstü özellikler sunmasa da son derece düzgün fotoğraflar çekmeyi başarıyor. Tasarımı çok sade olsa da bu fiyata alınabilecek en iyi telefonlardan birinin başını çekiyor.

Artıları

-Mükemmel ekran

-Rekabetçi performans

-Tüm gün pil ömrü

-Süper hızlı 120W şarj

-Makul fiyatı

Eksileri

-Ortalama kameralar

-Kablosuz şarj yok

-Sınırlı IP derecelendirmesi

-Uygulama içi reklamlar

-Sıradan bir tasarım