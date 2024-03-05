Xiaomi 15 Pro İddialı Özelliklerle Geliyor

Xiaomi yakın zamanda en yeni Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra’yı dünya çapında tanıttı ancak yeni nesil Xiaomi 15 hakkındaki söylentiler zaten internette dolaşıyor. X’teki bir sızıntı kaynağı tarafından yakın zamanda yapılan bir sızıntı, Xiaomi 15 Pro’nun akıllı telefonlar arasında yalnızca 0,6 mm ölçülerindeki en küçük çerçevelere sahip olabileceğini öne sürüyor. Yaklaşan amiral gemisinin de gelişmiş özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Xiaomi 15 Pro ultrasonik parmak izi tarayıcısı barındırıyor

iPhone 15 ve Galaxy S24 serisi gibi telefonlarda çerçeveler zaten küçültülmüş durumda ancak Xiaomi bunları neredeyse farkedilmez hale getirmeyi hedefliyor. Örnek vermek gerekirse, Xiaomi 15 Pro’daki söylentilere göre 0,6 mm’lik çerçeveler, iPhone 15 Pro’nun 1,5 mm’lik çerçevelerinin yarısından daha küçüktür. Bu, Xiaomi 15 Pro’yu akıllı telefon pazarının geri kalanından ayıran, gerçekten çerçevesiz bir deneyimle sonuçlanabilir.

Ek olarak, Xiaomi 15 Pro’nun, Xiaomi 14 Pro’da bulunan mevcut optik parmak izi tarayıcısından farklı olarak ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söyleniyor. Ultrasonik parmak izi tarayıcıları, parmak izinizin 3 boyutlu görüntüsünü almak için ışık yerine ses dalgalarını kullanan yeni bir parmak izi okuyucu türüdür. Bu, onları, resimler veya kalıplar tarafından aldatılabilen geleneksel parmak izi tarayıcılarına göre daha güvenli ve doğru kılar.

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