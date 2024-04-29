Xiaomi, 8 Ay Aydınlatma Sağlayan Ürününü Tanıttı!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarının başında gelen Xiaomi, antre ve mutfakta insanların işlerini kolaylaştırmak için 3 sensörlü yeni aydınlatma cihazını tanıttı.

Teknolojinin gelişme ile beraber aydınlatma sektörü de ciddi bir önem kazandı. Xiaomi’de bu alanda giderek sektör devlerinden biri haline geldi. Xiaomi, aydınlatma sektöründe geliştirdiği teknolojilerle kullanıcıların büyük ilgisini aldı.

Xiaomi MIJIA Night Light 3 daire şeklinde bir tasarıma sahip. Hareket ve vücut şeklinde iki sensör barındırıyor. Hem kenarlardan hem de ön kısımdan algılama yapabiliyor. Ön kısımda 5 metre, yan kısımlarda da 3 metreye kadar algılama mesafesi mevcut ve 120 derece açı var.

600 mAH bataryayı 3 saatte tamamen dolduran cihaz, düşük mod aktifken 8 aya kadar aydınlatma sağlayabiliyor. Ayrıca ürün 8 dolar fiyat etiketi ile bütçe dostu olarak dikkat çekiyor.

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