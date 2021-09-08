Xiaomi Apple’ı Yine Solladı – Giyilebilir Teknolojide Birinci!

Canalys tarafından yayınlanan veriler, küresel giyilebilir pazarın 2021’in ikinci çeyreğinde yıllık %5.6 büyüme kaydettiğini ve bu dönemde tahmini 40,9 milyon giyilebilir ürünün sevk edildiğini gösteriyor.

Rapor ayrıca, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin, 2021’in ikinci çeyreğinde en çok satan giyilebilir marka olarak Apple’ı geçtiğini de gösteriyor. Xiaomi’nin başarısı, bu dönemde Hindistan’da piyasaya sürülmemesine rağmen iyi performans gösteren Mi Smart Band 6‘nın kullanımı sayesinde mümkün oldu.

Şaşırtıcı bir şekilde, güç durumdaki Çinli teknoloji devi Huawei, üçüncü sırada kaldı. Ünlü marka Fitbit, dördüncü sırada yer alırken, Fit serisi cihazıyla beğeni yakalayan Samsung ise beşinci sırada bulunuyor.

Xiaomi’nin başarısı, akıllı bant pazarının düşüşte olduğu bir zamanda geldi; 2020’nin 4. çeyreğinde başlayan ve bu yılın ilk çeyreğine kadar uzanan bir trend oldu. Bununla birlikte, akıllı saatler temel bantların yerini alıyor ve Apple bu segmentte lider durumda. Cupertino merkezli Apple, 2021’in ikinci çeyreğinde pazarın yaklaşık %31,1’ini kontrol ediyor.

Huawei, tahminen %9 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. Diğerleri arasında %7,6 pazar payına sahip Garmin, %7 paya sahip Samsung ve tahmini %5,7 pazar payına sahip Xiaomi yer alıyor.