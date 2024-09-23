Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Xiaomi De Samsung Gibi Kutuya Şarj Cihazı Koymama Kararı Aldı! Teknoloji Haberleri Xiaomi De Samsung Gibi Kutuya Şarj Cihazı Koymama Kararı Aldı! Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Xiaomi, bu hafta Xiaomi 14T serisini küresel olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Xiaomi 14T’nin 26 Eylül 2024’te piyasaya sürüleceğini duyurdu. Ancak bu zamana dek çıkan Xiaomi telefonlardan farklı olarak kutusunda şarj cihazı taşımayacak. Görünüşe göre Xiaomi de Samsung ve Apple’ın yolunu izliyor.

Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro, Güneydoğu Asya bölgelerinde kutuda şarj cihazı içermeyecek. Bu, yeni telefonların yalnızca Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam gibi bölgelerde yalnızca şarj kablosuyla geleceği anlamına geliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Apple bu tartışmalı hareketi yapan ilk şirketti. Bunu çevre dostu nedenlerle yaptığını iddia etti. Samsung, bu hareketinden dolayı Apple’a ilk başta laf sokmuş olsa da, sonunda Samsung da Apple’ın izinden gitti. Ve şimdi, Xiaomi’nin bu uygulamayı takip edeceği anlaşılıyor.

Bu büyük bir değişime işaret ediyor ve Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin gelecekteki akıllı telefon lansmanlarını yeni baştan yazabilir. Bu bilgi doğruysa Xiaomi’nin sonraki modellerinde de şarj cihazına rastlamayabiliriz.