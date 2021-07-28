Xiaomi FlipBuds Pro, Snapdragon Sound Güncellemesi Aldı

Bugün erken saatlerde Xiaomi, FlipBuds Pro için en son ürün yazılımı güncellemesiyle ilgili yeni bir duyuru paylaştı. Yeni güncellemeyle birlikte TWS kulaklıkları, Qualcomm’un yüksek kaliteli ses teknolojisi Snapdragon Sound’u dünyada ilk kez kullanan kulaklıklar oldu.

Çinli teknoloji devi, bir sosyal medya gönderisinde yeni güncellemeyi ve kulaklıklara gelen bazı önemli değişiklikleri açıkladı. Ürün yazılımı yapısı 7.6.2.9 sürümü olarak adlandırılıyor ve Qualcomm Snapdragon Sound ses teknolojisini resmi olarak FlipBuds Pro’ya getiriyor.

Bu sayede kulaklıklar, 48 kHz’den 96 kHz‘e kadar ulaşabilen yüksek tanımlı ses iletimini içeren üç ana özelliği alacak. Ayrıca, 16kHz’den 32kHz’e kadar ultra net aramalarla arama yetenekleri de geliştirildi. Son büyük güncelleme, cihazın artık yalnızca 89 ms’lik ultra düşük gecikme süresi sunması ile gecikmeye yönelik oldu.

Qualcomm, Snapdragon Sound ses teknolojisini Mart 2021’de piyasaya sürmüştü. Teknoloji, mevcut aptX uyarlanabilir codec bileşenine bir yükseltme olarak geliyor ve LDAC ve LHDC ile tutarlı olan daha güçlü bir parazit önleme ve daha düşük gecikmeler sunuyor. Bu teknoloji, aktif gürültü engelleme performansının ve aramanın da artırılmasına yardımcı oluyor.