Xiaomi Mi Band 7, 24 Mayıs’ta piyasaya çıkıyor

Dün, Çin’de 24 Mayıs‘ta yapılması planlanan Redmi Note 11T serisi lansmanının haberleri geldi ve etkinlikte piyasaya sürülen tek cihaz telefonlar değil. Xiaomi, Mi Band 7‘nin de Redmi Note 11T serisiyle aynı gün piyasaya sürüleceğini doğruladı. Hatta tasarımının bazı görsellerinin yanı sıra özellikleri hakkında bazı ayrıntılar bile elde ettik.

Mi Band 7, önceki modellerinin bildik hap şeklindeki tasarımını benimseyecek, ancak önceki Mi Band 6‘daki 1,56 inç boyutundan biraz daha büyük 1,62 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu gelişme ile önceki modellere göre içeriklerin okunması daha kolay olacaktır. Daha büyük ekranın grubun genel form faktörünü nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.

Yeni tanıtımlar, yine büyük olasılıkla ve yine piyasaya bağımlı olacak olan NFC’nin varlığını da detaylandırıyor. Diğer özellikler arasında kalp atış hızı, kan oksijeni ve egzersiz verisi ölçümlerinin yanı sıra hava durumu, müzik kontrolleri ve alarmlar için yerleşik uygulamaların olağan karışımı bulunur.