Xiaomi Mi Band 8 Modelinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en popüler teknoloji markalarından Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 8 için tanıtım tarihini açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyilebilir teknolojide daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle akıllı saatler ve akıllı bileklikler insanların hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sağlık başta olmak üzere birçok özelliğe akıllı bileklik üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz.

Xiaomi geçtiğimiz sene Mayıs ayında Mi Band 7 modelini tanıtmıştı. İlk çıktığı andan bu zaman kadar revaçta olan bu modelin popülerliğini Mi Band 8 alacağa benziyor. Xiaomi, 13 Ultra modeli ile beraber Mi Band 8 modelini tanıtacak. Böylece Xiaomi, iki göz bebeğini aynı anda teknoloji pazarına sürecek.

[Exclusive] Production of a new Xiaomi Fitness Band (likely the 8 series) has begun, expect the launch to happen soon.#Xiaomi #XiaomiBand8 — Mukul Sharma (@stufflistings) February 9, 2023

Xiaomi, attığı tweet ile beraber Mi Band 8 için seri üretime geçtiğini açıkladı. Tahminlere göre Mi Band 8 modeli yaz ayları ile beraber raflarda yerini alacak.

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