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Xiaomi Mi Band 8 Modelinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en popüler teknoloji markalarından Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 8 için tanıtım tarihini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Xiaomi Mi Band 8

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Günümüzün en popüler teknoloji markalarından Xiaomi, yeni akıllı bileklik modeli Mi Band 8 için tanıtım tarihini açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber giyilebilir teknolojide daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle akıllı saatler ve akıllı bileklikler insanların hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sağlık başta olmak üzere birçok özelliğe akıllı bileklik üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz.

Xiaomi geçtiğimiz sene Mayıs ayında Mi Band 7 modelini tanıtmıştı. İlk çıktığı andan bu zaman kadar revaçta olan bu modelin popülerliğini Mi Band 8 alacağa benziyor. Xiaomi, 13 Ultra modeli ile beraber Mi Band 8 modelini tanıtacak. Böylece Xiaomi, iki göz bebeğini aynı anda teknoloji pazarına sürecek.

Xiaomi, attığı tweet ile beraber Mi Band 8 için seri üretime geçtiğini açıkladı. Tahminlere göre Mi Band 8 modeli yaz ayları ile beraber raflarda yerini alacak.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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