Xiaomi 13 Pro, Lansmandan Önce Geekbench’te Görüldü!

Xiaomi 13 serisi geçen yıl Kasım ayında Çin’de tanıtıldı ve seri bir süredir raflarda yer alıyor. Şimdi ise Xiaomi, içinde Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite‘ın da yer aldığı en yeni serisini 26 Şubat’ta küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Biz beklerken serinin üst modeli Geekbench veritabanında görüldü.

Xiaomi 13 Pro, 2210132G model numarasıyla Geekbench kıyaslama sitesini ziyaret etti. Telefon, “Kalama” kod adlı sekiz çekirdekli bir işlemci ile gelecek. Bunun Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 işlemci olduğunu belirtelim. Liste, Xiaomi 13 Pro’nun küresel sürümünün 12 GB RAM’e sahip olacağını ve Android 13 ile geleceğini ortaya koyuyor.

Telefon, tek çekirdekli 1481 puan ve çok çekirdekli 4676 puan aldı. Bu puanlar etkileyici görünse de, cihazın Çin versiyonu daha iyi performans gösterdi. Referans olarak Çin’de piyasaya çıkan Xiaomi 13 Pro, tek çekirdekte 1504, çok çekirdek testlerinde 5342 puan almayı başardı. Ancak bunlar erken testler olabilir ve perakende satış birimleri daha iyi performans gösterebilir.

Hatırlamak gerekirse, telefon Çin’de 120 Hz’e kadar yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 1900 nit tepe parlaklık sunan 6,73 inç 2K OLED ekranla piyasaya çıkmıştı. Telefon Adreno GPU ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci desteği taşıyacak.