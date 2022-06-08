Xiaomi Mi Box 4S Max Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, sessizce Mi Box 4S Max adlı yeni bir set üstü kutusunu piyasaya sürdü. Xiaomi Mi Box 4S MAX, 2018’de piyasaya çıkan dördüncü nesil Mi TV Box 4’ün amiral gemisi modeli olan 4K akıllı ses set üstü kutusu olarak satışa çıktı. Set üstü kutu uygun bir fiyatla geliyor. Nitekim 75 dolar değerinde.

Mi Box 4S Max, 64 bit dört çekirdekli Amlogic S905X3 işlemci desteği taşıyor. Çip, 4 GB RAM ile eşleşirken, yerleşik 64 GB depolama alanı; fotoğraflarınızı ve videolarınızı depolamak için mükemmel bir uyum sağlıyor.

Cihaz ayrıca bir HDMI 2.1 arayüzü ile birlikte geliyor. 4K/8K görüntü kalitesi çıkışını ve dinamik HDR’yi destekliyor. Ayrıca 8K sabit kod çözme, Dolby ve DTS ses efektleri, çift bantlı Wi-Fi, kablosuz yayın ve daha fazlasına da sahip.

Cihaz, TV için MIUI ile birlikte geliyor ve MIJIA uygulaması, XiaoAI sesli komut istemi ve Bluetooth sesli uzaktan kumanda için destek vaat ediyor. Ayrıca telefonlarınızdan, sabit diskinizden veya USB flash sürücünüzden film izleyebilirsiniz. Cihaz ayrıca çoğu TV kutusu gibi oyunların ve diğer uygulamaların yüklenmesine de izin veriyor.