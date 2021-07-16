Xiaomi Mi MIX 3 ve Redmi 10X 4G, MIUI 12.5 Güncellemesi Aldı

Geçen ay Xiaomi, bazı eski amiral gemisi akıllı telefonları için MIUI 12.5 güncellemesini onayladı. Mi MIX 3 de onlardan biri oldu ve şimdi nihayet güncellemesini almaya başladı. Benzer şekilde geçen yılki bütçe telefonu Redmi 10X 4G de güncellemeyi almaya başladı.

Mi MIX 3 ve Redmi 10X 4G için MIUI 12.5 güncellemesi şu anda V12.5.1.0.QEECNXM ve V12.5.2.0.RJOCNXM yapı numaralarıyla yayında. Bu yazılım derlemeleri toplu olarak dağıtılıyor. Bu nedenle, ‘Kararlı Beta’ olarak etiketleniyorlar.

Güncellemenin tüm bölgeler yayılması birkaç gün sürebilir. Bu arada Redmi 10X 4G, uluslararası pazarlarda Redmi Note 9 olarak biliniyor. Bu nedenle, bu cihaz da önümüzdeki günlerde MIUI’nin en son sürümünü alacak.

Xiaomi Mi Mix 3

Aynı zamanda Xiaomi, Mi MIX 3’ü 2018’in sonlarında piyasaya sürdü. Telefon, Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10 ile çıkış yaptı. Sırasıyla Android 10, MIUI 11 ve MIUI 12’ye güncellendi. Maalesef Android 11 için uygun değil ama en azından MIUI 12.5 güncellemesini almayı başardı.