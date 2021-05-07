Xiaomi, Mi Pad 5’i Sunmaya Hazırlanıyor!

Bilindiği üzere tablet bilgisayar pazarının üç büyük üreticisi olan Apple, Samsung ve Huawei‘den sonra Xiaomi‘de pazarın içerisine yeni bir model ile girmeyi planlıyor. Zaten sizlerle şu haberimizde Xiaomi‘nin yeni tablet modelleri üzerinde çalıştığını paylaşmıştık.

Şirket üç büyük tablet üreticisinin iPad, Galaxy Tab ve Mate Pad gibi serileşmiş cihazlarıyla rekabet içerisine Mi Pad 5 ile girecek. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni modelin, bugün 3C sertifikası aldığı ortaya çıktı. Bu da cihazın daha da yakın bir zamanda tanıtılması demek oluyor. Şirket yeni modelini henüz küresel pazara sunup sunmayacağını resmi olarak açıklamadı. Ancak bazı temel bilgileri daha önceden sızdırılmıştı.

Sızdırılan temel özelliklere geçmeden önce cihazın 3C sertifikası ile beraber 8.520 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı doğrulanmış oldu. Bununla birlikte cihazın bir de Mi Pad 5 Pro adında bir diğer versiyonunun da olacağı söyleniyor. Pro modeli 120 Hz tazeleme hızına sahipken normal versiyonu 90 Hz civarında olacak.

Ayrıca cihazın Pro versiyonu 240 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Pro versiyonun detayına baktığımızda 2560 x 1600 çözünürlüğünde WQXGA en boy oranına sahip LCD bir ekran panelinin olduğunu biliyoruz. Normal versiyon ise biraz daha düşürülmüş bir ekran çözünürlüğünde gelecek. Şuan için yeni tablet modeli hakkında bildiklerimiz bu yönde ancak ilerleyen günlerde yeni serinin yonga setinin, RAMA miktarının ve daha fazla bilgisinin neler olacağını göreceğiz.