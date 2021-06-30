Xiaomi Mi Pad 6, Kamera Performansına Odaklanacak

Xiaomi, önümüzdeki haftalarda Mi Pad 5 olarak adlandırılan yeni bir tablet de dahil olmak üzere bir dizi yeni cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni tablet henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, bir üst modelle ilgili raporlar şimdiden haberlere konu oluyor.

Bir Weibo kullanıcısı, Xiaomi’nin yeni nesil tableti üzerinde çalışmaya başladığını ortaya çıkardı. Ayrıca Mi Pad 6’nın ana odak noktasının kamera konfigürasyonu olacağını ve şirketin bunu bir satış noktası olarak kullanacağını da ekliyor. Şu an için cihaz hakkında fazla bir şey bilinmiyor.

Mi Pad 5’e gelince, cihaz çok yakında resmiyet kazanabilir. Yakın zamanda, 5G destekli M2105K81C model numarasına ve 8.720 mAh’ye eşdeğer dahili 4.260 mAh çift hücreli pile sahip bu tabletin bir modeli çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Raporlar, ürünün OLED ekranla geleceğini ve LED panelli başka bir modelin olacağını gösteriyor. 2560 x 1600 piksel Full HD+ ekran çözünürlüğüne sahip ve 120Hz yenileme hızını ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor.

Cihazın Pro modeli, 5G bağlantı desteği ile birlikte Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti tarafından desteklenecek gibi görünüyor. 4,260 mAh çift hücreli pil ile çalıştığı söyleniyor ve bu da onu 8,720 mAh pil yapıyor.

Öte yandan, standart model 5G bağlantısını da destekleyen MediaTek Dimensity 1200 işlemci tarafından desteklenecek. Cihazların güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. Her iki cihaz da, Android işletim sistemine dayalı MIUI özel kullanıcı arayüzünün oldukça özelleştirilmiş bir sürümüyle çalışacak.