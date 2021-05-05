Xiaomi Mi TV P1 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, İtalya’da Mi TV P1 serisini piyasaya sürdü. Bu televizyonlar Mi 11 Ultra, Mi 11i, Redmi Note 10 5G ve Redmi Note 10S ile birlikte duyuruldu. Bu akıllı telefonları zaten bildiğimiz için, bunun yerine akıllı TV’lere kapsamlı bir göz atalım.

Yeni piyasaya sürülen Xiaomi Mi TV P1 serisi 32 inç, 43 inç, 50 inç ve 55 inç olmak üzere dört boyutta geliyor. Bu televizyonlar, normal bir LED arkadan aydınlatmalı LCD paneli sergiliyor.

32 inçlik model, 1366 x 768 piksel çözünürlüğe sahip HD’ye hazır bir ekran sunuyor. Öte yandan, diğer üç model 3,840 x 2,160 piksel çözünürlüğe sahip 4K ekranla geliyor.

Ne yazık ki Xiaomi, İtalyan web sitesinde yalnızca 43 inç ve 55 inç modelleri sergiledi. Italy24News adlı yerel bir bloga göre, tüm televizyonlar 32 inçlik sürüm dışında tamamen aynı özelliklere sahip olacak.

Bununla birlikte, tüm modellerin 60Hz yenileme hızına ve 178 derece görüş açısına sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca, dört boyutun tümü Chromecast, Play Store ve Google Assistant desteğiyle Android TV 10 ile çalışıyor.

4K sürümlerinden bahsedersek, bu televizyonlar, 1.5GHz’de saat hızına sahip 4 x ARM Cortex-A55 çekirdeği ve bir ARM Mali G52 MP2 GPU’dan oluşan bir MediaTek MT9611 SoC tarafından destekleniyor. Bu işlemci, 2GB RAM ve 16GB dahili depolama ile birleştirilmiş.

Ayrıca, bu TV’lerdeki panel 1,07 milyar rengi (8-Bit + FRC), Dolby Vision, HDR10 +, HLG ve MEMC’yi destekliyor. Bu ekran NTSC ve DCI-P3 renk gamlarının sırasıyla %88 ve %94’ünü kapsıyor.

Mi TV P1 4K çeşitleri, Dolby Audio ve DTS-HD destekli 2 x 10W (20W) hoparlöre sahip. Bağlantı noktaları ön tarafında, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.1 (eARC, VRR), 1 x HDMI (CEC), 2 x USB 2.0, AV kompozit, Ethernet, optik bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi, anten bağlantı noktası (DVB-T2 / C, DVB-S2) ve CI Yuvası sunuyor.

Bu televizyonların diğer özellikleri arasında bir mikrofon susturma düğmesi ve sayısal tuş takımına sahip yeni bir Mi TV uzaktan kumandası ve diğer işlevsel tuşlar bulunuyor.

Televizyonların fiyatı ise şu şekilde:

-Mi TV P1 32 inç – 279,90 euro

-Mi TV P1 43 inç – 449,90 euro

-Mi TV P1 50 inç – 599,90 euro

-Mi TV P1 55 inç – 649,90 euro