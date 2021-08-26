Xiaomi Mi TV 5X Serisi Televizyonlar Satışa Sunuldu

Xiaomi, Mi Smarter Living 2022 mega lansman etkinliği aracılığıyla bugün Mi TV 5X serisini duyurdu. Aynı platform üzerinden şirket, Mi Band 6 fitness takipçisi, Mi Notebook Pro, Mi Notebook Ultra, yeni 360 derecelik ev güvenlik kamerası, Mi Router 4A Gigabit Edition ve Mi Shoes gibi diğer ürünlerini duyurdu. Yeni Mi TV 5X serisi, 43 inç, 50 inç ve 55 inç olmak üzere üç boyutta geliyor.

43 inç, 50 inç ve 55 inç Mi TV 5X modelleri aynı özelliklere sahip ve esas olarak ekran boyutları ve ses çıkışı bakımından farklılık gösteriyorlar. Xiaomi’nin yeni akıllı TV’leri 3840 x 2160 piksel çözünürlük, 10 bit renkler, yüzde 94 DCI P3 renk gamı, Dolby Vision, HDR10+, HDR, HLG ve Vivid Picture Engine 2 sunuyor. 43 inçlik modelde bir çift hoparlör var. 30W çıkış sunarken, 50 inç ve 55 inç modellerde 40W stereo hoparlör bulunuyor. Hoparlör, Dolby Atmos ve DTS-HD tarafından destekleniyor.

Mi TV 5X, metalik kaplamalı ince çerçevelere sahip olduğu için birinci sınıf bir çekicilik sunuyor. Bağlantı cephesinde, üç HDMI 2.1 bağlantı noktası, 2 USB bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası, bir optik bağlantı noktası, bir AV girişi, H.265, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth 5.0 ve çift bantlı Wi-Fi sunuyor.

64 bit dört çekirdekli A55 işlemci ve Mali-G52 MP2 grafik kartıyla çalışıyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Akıllı öneriler, çocuk modu ve ebeveyn kilidi, evrensel arama, 55’ten fazla ücretsiz canlı kanal, tamamen yeni IMDb entegrasyonu ve daha fazlası gibi özelliklerle birlikte gelen PatchWall UI‘nin yenilenmiş bir sürümünü sunuyor.

Sezgisel uzaktan kumanda, kullanıcılara yalnızca bazı popüler OTT platformlarına erişmek için düğmeler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Hızlı Sessiz, Hızlı Ayarlar ve Hızlı Uyandırma gibi özelliklere de kolay erişim sağlıyor. Televizyonlar 432 dolar ile 647 dolar arasında fiyat etiketi taşıyor.