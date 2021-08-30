Televizyon Fiyatları Sonunda Düşüyor…

TV fiyatları 2021’in başından beri artıyor. Bunun nedeni, uzun süredir devam eden küresel LCD panel sıkıntısı olarak biliniyor. Bu eğilimin 2021’in ikinci yarısında değişeceği söyleniyor. Bunun nedeni TV üreten şirketler arasındaki artan rekabet olacak.

LCD panellerin fiyatı bir yıldan fazla bir süredir artıyor. Sonuç olarak, 2021’in başlarından itibaren televizyonlar pahalılaştı. Neyse ki, nihayet fiyatların düşmesini bekleyebiliriz. Yeni raporlar bunun nedenini de açıkladı.

Araştırma firmasına göre LCD TV panellerinin fiyatı 2021’in 3. çeyreğinden itibaren düşmeye başladı. Bu eğilimin 2021’in ikinci yarısında da devam etmesi bekleniyor.

Panel fiyatlarındaki düşüş, televizyon üreticileri arasındaki rekabet, Çinli ve Güney Koreli televizyon üreticileri arasındaki kârlılık farkının artması ve güçlü pazarlık gücünden kaynaklanacak. Tedarik zincirini tahmin etmek artık zorlaştığından, şirketlerin durumdan yararlanmak için rekabetçi stratejilere ihtiyacı var.

Her şey yolunda giderse, şirketler televizyonlarının fiyatını artırmayı bırakacaklar. Şu an için yapabileceğimiz tek şey en iyisini ummak. Sonuçlar muhtemelen 2021’in son çeyreğinde görünmeye başlayacak.

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