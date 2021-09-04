Bu Ay Satışa Çıkacak Telefonlar – Eylül 2021

Eylül ayındayız ve Ağustos ayı sonlarında bazı şirketler, bu ay satışa sunulacak telefonlarını duyurdu. Bu ay ünlü şirketlerden Xiaomi, Realme, Nubia, Nokia ve Honor lansman etkinliği düzenleyecek. Aynı zamanda Apple, Google ve Huawei gibi diğer şirketlerin de bu ay lansman düzenlemesi bekleniyor. Hadi gelin, bu ay içinde satışa sunulması beklenen telefonlara birlikte göz atalım.

1- Nubia Red Magic 6S Pro

Çinli telefon üreticisi Nubia, Red Magic 6S Pro akıllı telefonunu 6 Eylül’de satışa sunulacağını doğruladı. Red Magic 6S Pro, Red Magic 6 serisi akıllı telefonlara bir ek olacak.

6S Pro’nun Full-HD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç OLED ekrana ve 16 GB’a kadar RAM sahip olması bekleniyor. Telefonda 512 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 işlemci bulunacak. Cihazın en önemli özelliği 120W hızlı şarj desteği ve 250Hz çift oyun düğmesi olacak. 720Hz dokunmatik örnekleme hızıyla satışa sunulması bekleniyor.

2- Vivo X70 Serisi

Sırada, popüler X serisi akıllı telefonlarını piyasaya süren Vivo var. Şirket, Vivo X70 serisini 10 Eylül’de küresel pazarlarda görücüye çıkaracak. Serinin Vivo X70, X70 Pro ve X70 Pro Plus’ı içermesi bekleniyor.

TENAA sertifikasına göre Vivo X70, FHD+ çözünürlüğe sahip olacak. Model numarası V2134A olan üçüncü cihaz da Exynos 1080 işlemci ile TENAA’da görülmüştü. Vivo bu seriyle birlikte ilk işlemcisi V1’i de piyasaya sürebilir.

3- Xiaomi 11T Serisi

15 Eylül’de Mi 11T ve Mi 11T Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi beklenen Xiaomi’yi de hemen listeye ekledik. Son zamanlarda, telefonların sızdırılan görselleri telefonun tasarımını da sergiledi. Mi 11T ve Mi 11T Pro, delikli bir ekran ve büyük boyutlu bir kamera modülü ile benzer bir tasarım sunacak.

Mi 11T’nin 64MP üçlü arka kameralara sahip olması beklenirken, Mi 11T Pro’nun 108MP üçlü kamera sistemine sahip olacağı söyleniyor. Telefonlar, daha az çerçeveli yüksek 120Hz yenileme hızı ve panellerle gelecek. İkili, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 işlemciye sahip olacak.

4- Apple iPhone 13

Çinli rakiplerin arasında Amerikalı şirket Apple’ın iPhone 13 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak, kesin lansman tarihi henüz onaylanmadı. Söylentilere inanılırsa, Apple 7 Eylül’de basın davetiyeleri göndermeye başlayacak ve ardından 14 Eylül’de bir duyuru yayınlayacak.

Seride iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max yer alacak. Telefonlar, öncekilere göre kamera iyileştirmelerine sahip olacak. Pro modelleri 120Hz yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ve bir LTPO panel bulunduracak. Telefonların Always-on ekran desteğiyle gelebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

5- Realme 8i ve Realme 8s

Realme’nin uzun süredir Realme 8i ve Realme 8s adlı iki bütçeli akıllı telefonu piyasaya süreceği söyleniyordu. Bugün, telefonların 9 Eylül’de piyasaya sürüleceği doğrulandı. Realme 8s, MediaTek Dimensity 810 işlemci tarafından desteklenen bir 5G telefon olacak. Realme 8i ise Helio G96 işlemciyle desteklenen bir 4G telefon olacak. 8i’nin 120Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.59 inç Full-HD+ delikli ekran sunması bekleniyor.

6- Huawei Nova 9

Huawei’nin bu ay Nova 9 akıllı telefon serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Resmi bir lansman onayı olmamasına rağmen, telefonların 23 Eylül’de satışa sunulması bekleniyor.

Huawei Nova 9, Qualcomm Snapdragon 778G işlemciye sahip olacak. 4G işlemci olduğu göz önüne alındığında, telefon yalnızca 4G bağlantısıyla sınırlı olabilir. Cihazın 66W hızlı şarj desteğine ve 4.500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Nova 9 Pro’nun 4.000 mAh pil hücresinde çılgın hızlı 100W hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor.

7- Google Pixel 6

Google Pixel 6, şirket tarafından önceden sergilenmiş olsa da, henüz satışa sunulmadı. Söylentilere göre, telefon bu ay küresel pazarda piyasaya çıkacak. Akıllı telefon serisi Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘dan oluşacak. Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç QHD+ ekran sunarken, standart modelin 90Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç FHD+ ekran paneliyle gelmesi bekleniyor.

8- Realme Narzo 50 serisi

Realme’nin Narzo 50, Narzo 50A ve Narzo 50i’den oluşan Realme Narzo 50 serisini satışa sunması bekleniyor. Yakın tarihli bir sızıntıya göre, telefonlar yakında Hindistan’da piyasaya sürülecek. Ek olarak Realme, önceki yıl Eylül ayında Narzo 20 serisini tanıttı ve bu da bizi Narzo 50 serisinin bu ay piyasaya çıkacağına inandırıyor.

Realme Narzo 50A’nın Full HD+ ekrana sahip büyük bir su damlası çentikli ekranla gelmesi bekleniyor. Telefon, üçlü kamera sistemine sahip olacak ve 4GB RAM + 64GB veya 128GB depolama modeli sunacak.

Öte yandan Realme Narzo 50i’nin 2GB RAM + 64GB depolama ve 4GB RAM ve 64GB depolama gibi seçeneklerle giriş seviyesi bir telefon olması bekleniyor. Ayrıca Carbon Black ve Mint Green gibi iki renk seçeneğiyle geleceği de söylentiler arasında.

9- Honor X20 Max

Bu ay, Honor’un bütçeye uygun Honor X20 Max akıllı telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Honor X10 Max’in üst modeli olacak. Akıllı telefon, devasa bir 7,2 inç ekran ve MediaTek Dimensity 1100 işlemci ile gelecek. Önceki Honor X10 Max’teki 5.000 mAh pil ile karşılaştırıldığında 6.000 mAh pil sunacak. Akıllı telefonun bir çeşit hızlı şarj teknolojisine sahip olması bekleniyor.

10- Nokia G50

HMD Global’den Nokia’nın da Nokia G50 akıllı telefonunu belirli pazarlarda piyasaya sürmesi bekleniyor. Bununla birlikte, akıllı telefon 6.82 inçlik büyük bir ekrana, ancak HD+ çözünürlüğe sahip olacak.

Temel 2 GB RAM ve 64 GB yerleşik depolama ile Qualcomm Snapdragon 480 işlemci arafından desteklenecek. Akıllı telefonun arka tarafında 48MP ana kamera ve önde 8MP selfie kamera bulunacak. 4.850 mAh pil ile desteklenecek.